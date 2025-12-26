El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha registrado 11.285 activaciones para accidentes de tráfico. Un 2% más que en 2024

8.729 accidentes de tráfico atendidos por el SUC durante este año. Imagen: EP

En lo que va de año el Servicio de Urgencias Canario (SUC), ha registrado 11.285 activaciones de recursos sanitarios para atender 8.729 accidentes de tráfico en el archipiélago. Esto supone un incremento del 2% en comparación con los registrados en el mismo periodo de 2024 cuando se notificaron 11.025 activaciones por 8.635 accidentes de circulación.

Cabe señalar que en algunos incidentes se movilizaron varios recursos terrestres del SUC para atenderlos. Por islas, Tenerife es la que más incidentes ha registrado con 3.837, seguida de Gran Canaria con 3.323; Lanzarote 737. Fuerteventura 523; La Palma 223, La Gomera 46 y El Hierro 40.

La actuación inmediata y correcta por parte de las personas que son testigos de un accidente de tráfico es vital para lograr una eficaz intervención de los servicios de emergencia. Especialmente del sanitario, minimizar los daños sufridos y aumentar la supervivencia de los heridos. Por ello, el SUC recuerda las pautas que deben seguir los primeros intervinientes para llevar a cabo la mejor actuación posible.

Pautas para actuar durante un accidente

Tras un accidente de tráfico, los profesionales del SUC recuerdan que es importante poner en práctica la conducta PAS, siglas de Proteger, Alertar y Socorrer. Son pasos claves para actuar de forma adecuada ante cualquier emergencia.

Lo primero que se debe hacer es señalizar el lugar para que el resto de los conductores detecten lo que ha ocurrido. Para ello, debemos detenernos en un lugar seguro que nos permita valorar la situación y asegurarnos de no correr riesgos a la hora de intervenir.

A continuación, se debe alertar a los servicios de emergencia a través del número de teléfono 112. Se debey contestar con rapidez, pero de forma concreta y manteniendo la calma, a las preguntas que nos formulan para ubicar correctamente el accidente y conocer con detalle el alcance de la situación. Tales como, el número de heridos y su estado, prestando especial atención a sus niveles de consciencia, respiración y movilidad. Para los profesionales del SUC estos datos son fundamentales ya que permiten dimensionar los recursos en función de la gravedad del incidente.

En tercer lugar, se deben seguir las indicaciones que los médicos o enfermeros coordinadores del SUC proporcionan desde el otro lado del teléfono, mediante teleasistencia. Nos orientarán sobre las acciones a seguir en cuanto a la seguridad y primera asistencia a los afectados mientras los recursos de emergencias se desplazan al lugar del accidente.

Además, cuando el herido se encuentra atrapado es recomendable, si no existe riesgo y siempre que sea posible, apagar el contacto del vehículo. También contestar a todas las preguntas del coordinador sanitario del SUC. Y seguir sus indicaciones hasta la llegada de los diferentes recursos de seguridad y emergencias. Especialmente en estas situaciones, actuar de forma incorrecta puede empeorar gravemente el alcance de las lesiones que en un primer momento ha podido sufrir la persona accidentada.

Ante cualquier accidente de tráfico, el Servicio de Urgencias Canario recuerda que toda actuación sobre las personas afectadas debe realizarse siempre bajo la supervisión o indicación expresa de los coordinadores sanitarios hasta que lleguen los recursos asistenciales. Intervenciones aparentemente sencillas, como mover a la víctima, intentar aliviar lesiones o administrar alimentos o bebidas, pueden agravar su estado o generar efectos indeseados.

No movilizar ni manipular al afectado

Por ello, se recomienda no movilizar ni manipular al afectado. Salvo que exista un riesgo inmediato para su seguridad y siempre siguiendo las instrucciones proporcionadas por los profesionales del SUC mediante teleasistencia. Asimismo, es fundamental vigilar la evolución de la persona herida y comunicar de inmediato cualquier cambio relevante a los sanitarios.

El SUC insiste en que la colaboración ciudadana es esencial, pero debe realizarse de forma segura y guiada por profesionales para evitar daños adicionales o conductas iatrogénicas. Se garantiza así la mejor atención posible hasta la llegada de los equipos de emergencias.