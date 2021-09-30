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Acuerdo Solicitudes presentadas que pasan a la fase de valoración segundo llamamiento financiación anticipada

RTVC Corp.

ACUERDO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA Y SUS SOCIEDADES MERCANTILES, TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. Y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A., POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE AQUELLAS PRODUCCIONES PRESENTADAS AL SEGUNDO LLAMAMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA FINANCIACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, DOCUMENTALES, MINISERIES Y PELÍCULAS PARA TELEVISIÓN, PARA EL EJERCICIO 2021, QUE PASAN A LA FASE DE VALORACIÓN.

ACUERDO-SOLICITUDES-PRESENTADAS-QUE-PASAN-A-LA-FASE-DE-VALORACIÓN-SEGUNDO-LLAMAMIENTO-CON-ANEXOSDescarga

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