Nuevo apagón en La Palma

Un fallo eléctrico deja sin suministro a miles de personas en distintos municipios de La Palma.

La Palma vuelve a sufrir los efectos de un fallo eléctrico que ha afectado al suministro de miles de personas en la isla. El nuevo apagón, ocurrido sobre las 10:00 horas, ha provocado cortes de suministro de luz en varias zonas de distintos municipios. Tanto Endesa como Red Eléctrica han iniciado ya los trabajos de reposición de la energía.

Un apagón deja sin luz a miles de personas en La Palma. Los puntos en rojo son las zonas afectadas.

Las zonas afectadas

Las zonas afectadas se encuentras en Los Llanos de Aridane, Breña alta, Santa Cruz de La Palma y Fuencaliente.

Más de una veintena de localidades están ahora mismo sin luz en estas áreas que van de norte a sur de la isla. Aunque donde se encuentras más zonas con problemas están situadas en el noreste de La Palma (a continuación pueden ver un vídeo que detalla las localidades afectadas).

Zonas de la isla más afectadas.

Recomendaciones

Ante la situación, el Cabildo de La Palma pide mantener la calma, no saturar los servicios de emergencia, es decir, llamar al 112 solo si es estrictamente necesario, y priorizar el ahorro de batería de los dispositivos. También recomienda que una se ve se restablezca el suministro, se evite encender los aparatos electrónicos a la vez para no saturar la red eléctrica, así como usar Internet y llamadas de forma responsable para no colapsar las comunicaciones.

Es el segundo apagón en una semana. Tras el fallo registrado el pasado jueves, el Cabildo de La Palma pidió que se garantizase la estabilidad del suministro.

El Cabildo de La Palma ha solicitado a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias que adopte medidas preventivas que aseguren la estabilidad del suministro eléctrico tras el fallo registrado el pasado jueves que dejó a unos 300 usuarios sin servicio durante unas horas.

Según el Cabildo, la petición está justificada debido a los diferentes apagones y microcortes que afectan a distintos puntos del territorio insular, generando molestias entre la población y perjuicios en la actividad empresarial.

Inestabilidad en el suministro de La Palma

Aunque La Palma dispone de un sistema de generación eléctrica independiente, la institución insular advierte que las interrupciones son recurrentes y reflejan una inestabilidad que requiere una intervención “de carácter urgente”.

El consejero insular de Energía, Fernando González, ha mostrado su preocupación ante la reiteración de estos incidentes, asegurando que “los apagones generan graves perjuicios, especialmente para los sectores más vulnerables y para las empresas que ven interrumpida su producción”.

Por ello, el Cabildo palmero ha reclamado un “seguimiento riguroso” de las infraestructuras eléctricas, así como “inspecciones exhaustivas” que permitan detectar posibles deficiencias.

Desde la institución insular también han apuntado a la importancia de reforzar el control sobre las empresas encargadas del mantenimiento de la red, con el fin de garantizar un servicio eléctrico fiable.