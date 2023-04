Arranca la nueva temporada de ‘En Otra Clave’

Este domingo, a partir de las 21:15 horas, vuelve el mejor humor a Televisión Canaria con el estreno de la nueva temporada de ‘En Otra Clave’

El programa más divertido y familiar de la Televisión Canaria estrena temporada este domingo 9 de abril y lo hace con muchas sorpresas.

‘En Otra Clave’ abre esta nueva entrega con una desternillante escena en la que Armando (Adrián Rosales) y su inseparable Lucifer (Efraín Martín) se ven obligados a buscar un nuevo compañero o compañera de piso, ya que su amada Ángela los ha dejado, según ellos, para irse con Sergio. Pancha (Nieves Bravo) consciente de que el tiempo pasa, decide reconectar con sus antiguas amistades, será su vieja amiga Remedios la que le haga vivir una noche loca en “Mi gran noche”.

Arturito (Chema Pantín) no se espera la encerrona que su amigo Ginés (Matías Alonso) le tiene preparada, solo podemos adelantar que sonarán campanas de boda. Dios (Paco Déniz) ha tenido que dejar sus ocupaciones para tener una conversación muy seria con Carmen Rosa (Lioba Herrera), pero ella no está por la labor de hacerle mucho caso. En “El divorcio de la amiga de mi mujer” Mario (David García) tendrá que andarse con ojito y medir bien sus actos si no quiere vérselas con Chona (Lili Quintana).

Éstas y otras historias no son más que el pistoletazo de salida de la nueva temporada de En Otra Clave. Así que acomódense en sus sofás y prepárense para echarse unas buenas risas. Este domingo a partir de las 21:15 horas en Televisión Canaria.