Bajada de la Virgen de El Socorro: Güímar se prepara para su fiesta más antigua y emblemática

Este domingo se celebra una de las romerías más antiguas de Canarias con la Bajada de la Virgen de El Socorro en Güímar, donde se celebran actos tradicionales que recrean historias de la cultura popular

Este domingo 7 de septiembre de 2025, el municipio tinerfeño de Güímar vivirá con fervor la tradicional Bajada de la Virgen de El Socorro. Está considerada la romería más antigua de Canarias y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Esta celebración congrega cada año a miles de fieles y visitantes.

Es una tradición que cuenta con un fuerte arraigo en la cultura popular. El origen del nombre de la imagen se sitúa en el pasado aborigen, por lo que la representación de esta escena es un momento importante del programa de este fin de semana.

Vemos en detalle la historia de esta fiesta y los actos que la acompañan.

Bajada de la Virgen del Socorro en Güímar

Historia y raíces de la tradición

La devoción de la Virgen de El Socorro está estrechamente ligada a su descubrimiento. Según la tradición, entre los años 1430 y 1450, pastores guanches encontraron una talla de la Virgen en la playa de Chimisay (o del Socorro). El mencey Acaymo intentó cargarla él solo, pero fue tan pesada que tuvo que pedir «socorro» a otras personas, dando origen al nombre de esta advocación mariana. Sobre ese lugar se erigió, ya en el siglo XVI, una ermita que conmemora el hallazgo.

Como romería estable, se documenta que el camino desde Güímar hasta El Socorro comenzó a utilizarse de forma continua desde alrededor de 1643, siendo hoy considerada una ruta histórica de peregrinación.

La Ermita de El Socorro, monumento declarado Bien de Interés Cultural, data de inicios del siglo XVI. Ha sido reconstruida y restaurada en sucesivas etapas, destacándose su valor arquitectónico y simbólico.

El recorrido incluye lugares emblemáticos como el Llano de la Virgen, donde se representa la aparición a los guanches y se ubica la Cruz de Tea, señalando el punto exacto de la aparición según la tradición.

Programa de actos para este fin de semana