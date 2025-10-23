El CD Tenerife quiere volver a la senda de la victoria, tras dos partidos sin hacerlo, venciendo al Barakaldo en el Estadio de Lasesarre

Barakaldo vs CD Tenerife | J9 Primera Federación Grupo 1 25-26

El CD Tenerife viaja a tierras vascas para enfrentarse al Barakaldo CF este viernes, 24 de octubre, a las 20:15 (hora canaria), en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Primera Federación (Grupo 1) que se disputará en el Estadio de Lasesarre.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño atraviesa su primer pequeño bache de la temporada. Tras un arranque inmaculado con seis triunfos consecutivos, los de Cervera han cedido terreno en las dos últimas fechas: un empate a domicilio y una derrota inesperada en casa ante el Unionistas, equipo que lucha por salir del descenso.

Enfrente estará un Barakaldo en clara línea ascendente. El conjunto vasco solo ha perdido el primer partido de liga ante el Mérida AD (1-0). Desde entonces encadena cinco empates y dos victorias, mostrando una gran solidez defensiva y fiabilidad en su estadio.

Clasificación

Los blanquiazules mantienen el liderato con 19 puntos, dos más que su inmediato perseguidor, el Racing de Ferrol (17 pts). Un triunfo en Lasesarre permitiría al Tenerife mantener su ventaja y recuperar sensaciones antes de perder el primer puesto de la competición.

Con 11 puntos y en 7ª posición, el Barakaldo se encuentra a solo uno de los puestos de playoff y afronta el duelo con la motivación de dar un golpe sobre la mesa ante el líder.

