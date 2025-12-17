El barco partió en torno a las 7:30 horas del puerto de San Sebastián de La Gomera y el incidente se ha producido a mitad del trayecto en dirección al puerto de Los Cristianos en Tenerife
Un barco de la compañía Naviera Armas que hace el trayecto desde La Gomera a Los Cristianos en Tenerife ha sufrido una avería en alta mar, según han relatado pasajeros que viajan en el buque ‘Volcán de Teno‘.
El incidente se ha producido a mitad del recorrido y en las condiciones del mar hay olas de unos tres metros de altura. Según relatan algunos pasajeros el buque prácticamente no se mueve y los motores no se escuchan.
El barco partió del puerto de San Sebastián de La Gomera en torno a las 7:15 horas de la mañana. Un trayecto que habitualmente se hace en 50 minutos lleva por el momento más de dos horas.
Naviera Armas ha informado que el buque ha disminuido la velocidad por cuestiones técnicas-operativas. El buque está propulsado por sus propios medios.
Según la última información que han recibido los pasajeros el buque será remolcado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
(Seguirá ampliación)