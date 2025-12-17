ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un barco de Naviera Armas sufre una avería en el trayecto desde La Gomera a Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El barco partió en torno a las 7:30 horas del puerto de San Sebastián de La Gomera y el incidente se ha producido a mitad del trayecto en dirección al puerto de Los Cristianos en Tenerife

Un barco de la compañía Naviera Armas que hace el trayecto desde La Gomera a Los Cristianos en Tenerife ha sufrido una avería en alta mar, según han relatado pasajeros que viajan en el buque ‘Volcán de Teno‘.

El incidente se ha producido a mitad del recorrido y en las condiciones del mar hay olas de unos tres metros de altura. Según relatan algunos pasajeros el buque prácticamente no se mueve y los motores no se escuchan.

El barco partió del puerto de San Sebastián de La Gomera en torno a las 7:15 horas de la mañana. Un trayecto que habitualmente se hace en 50 minutos lleva por el momento más de dos horas.

Situación en la que se encuentra a las 9:30 horas el buque Volcán de Teno de Naviera Armas

Naviera Armas ha informado que el buque ha disminuido la velocidad por cuestiones técnicas-operativas. El buque está propulsado por sus propios medios.

Según la última información que han recibido los pasajeros el buque será remolcado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

(Seguirá ampliación)

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un hombre herido de carácter moderado tras un atropello en Tenerife

27 proyectos audiovisuales recibirán 800.000 euros del Cabildo de Tenerife

Un motorista, en estado crítico tras un accidente en San Bartolomé de Tirajana

Tejeda se prepara para encender esta tarde la Navidad a nivel nacional

La Laguna estrena el primer Campus de Tecnificación Noelia y Natalia Ramos

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025