El barco partió en torno a las 7:30 horas del puerto de San Sebastián de La Gomera y el incidente se ha producido a mitad del trayecto en dirección al puerto de Los Cristianos en Tenerife

Un barco de la compañía Naviera Armas que hace el trayecto desde La Gomera a Los Cristianos en Tenerife ha sufrido una avería en alta mar, según han relatado pasajeros que viajan en el buque ‘Volcán de Teno‘.

El incidente se ha producido a mitad del recorrido y en las condiciones del mar hay olas de unos tres metros de altura. Según relatan algunos pasajeros el buque prácticamente no se mueve y los motores no se escuchan.

El barco partió del puerto de San Sebastián de La Gomera en torno a las 7:15 horas de la mañana. Un trayecto que habitualmente se hace en 50 minutos lleva por el momento más de dos horas.

Situación en la que se encuentra a las 9:30 horas el buque Volcán de Teno de Naviera Armas

Naviera Armas ha informado que el buque ha disminuido la velocidad por cuestiones técnicas-operativas. El buque está propulsado por sus propios medios.

Según la última información que han recibido los pasajeros el buque será remolcado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

