La Laguna Tenerife buscará la quinta victoria y mantener el liderato de la Liga Endesa frente al Baskonia

La Laguna Tenerife se enfrenta este domingo a las 18:00, hora canaria, al Baskonia fuera de casa, en el Pabellón Fernando Buesa Arena. El conjunto tinerfeño ha comenzado la temporada con un pleno de victorias, demostrando ser uno de los mejores equipos de toda Europa.

Baskonia vs La Laguna Tenerife | J5 Liga Endesa

Con cuatro victorias en la Liga Endesa y tres en la Basketball Champions League (BCL), y cero derrotas en ambas competiciones, el balance de su inicio es inmejorable. La plantilla de Txus Vidorreta buscará mantener la racha de victorias frente al equipo vasco.

Uno de los mejores equipos de Europa

El conjunto lagunero llega a la jornada 5 de la Liga Endesa como líder en la clasificación, con un juego equilibrado entre ataque y defensa, y demostrando que el estilo de juego bajo la batuta de Vidorreta está dando sus frutos.

La plantilla aurinegra se ha posicionado como segundo equipo que más puntos promedia por partido y también como el segundo que menos puntos recibe, unos números que no reflejan del todo el buen inicio del equipo ni el excelente estado de forma de todos sus jugadores.

Giorgi Shermadini salió elegido MVP del mes de octubre en la Liga Endesa, un premio más que merecido, tras consolidarse como el baluarte del equipo promediando 18,5 puntos y 7 rebotes, con una valoración media de 27 en las primeras cuatro jornadas.

EFE/Ramón de la Rocha

El escolta madrileño Jaime Fernández, el veterano base Marcelinho Huertas y el alero lituano Rokas Giedraitis son otros de los nombres que han marcado este gran inicio de temporada de una plantilla que practica uno de los mejores baloncestos de Europa, un estilo contracultural en el que el control de los 24 segundos de posesión resulta absolutamente esencial.

Mientras tanto, el Baskonia se sitúa en la 10ª posición, en mitad de la tabla, con dos victorias y dos derrotas. Su juego ofensivo es lo más destacable, siendo quintos en puntos a favor (90 por partido), con especial protagonismo para las acciones dentro de la zona, la media distancia y las penetraciones a canasta.

Los jugadores clave del conjunto vasco son varios ex-NBA, como el base Trent Forrest, el croata Luka Samanic, el francés Timothé Luwawu-Cabarrot o el alero estadounidense Hamidou Diallo, famoso por su capacidad atlética y que, pese a su estatura de 1,99 metros, es el máximo reboteador del Baskonia.

Últimos resultados entre ambos equipos

El equipo aurinegro ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos frente al equipo vasco, un balance positivo que espera mantener para seguir líderes en la clasificación y continuar con las buenas sensaciones de este inicio de temporada.