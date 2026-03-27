El programa de Televisión Canaria analiza este domingo 29 de marzo, a las 13:40 horas, los grandes avances de la isla colombina

En esta nueva entrega `Canarias Futura´ se desplaza este domingo 29 de marzo, a las 13:40 horas, hasta La Gomera para descubrir cómo una isla pequeña puede liderar grandes avances con un recorrido que tiene como punto de partida Alojera, la primera comunidad energética que marca un antes y un después en la sostenibilidad y un modelo único en el mundo que ya se busca replicar en otros territorios insulares.

`Canarias Futura´ mira hacia La Gomera como ejemplo de sostenibilidad y reforestación. RTVC.

El programa de Televisión Canaria ahonda en el proyecto `Plántate´ que trata de salvar del olvido a algunas de las especies más valiosas del Archipiélago y, además, visita viveros y zonas de restauración con expertos que están reforestando la Isla planta a planta.

El Parque Etnográfico, donde tradición y tecnología se fusionan para preservar la memoria de La Gomera, es otra de las paradas obligatorias del equipo de `Canarias Futura´ que aprovecha para conocer la historia de una enfermedad rara y endémica de familias gomeras, un trastorno genético que hoy impulsa una investigación pionera en Canarias en busca de un tratamiento.

Este viaje también descubre qué ocurre en nuestro cerebro cuando silbamos, de la mano de un neurocientífico que demuestra cómo, incluso, los sonidos más cotidianos activan procesos fascinantes.

Divulgación científica en `Canarias Futura´

El programa se sumerge en la innovación, la identidad y la ciencia que nace en una isla única como es La Gomera.

Con esta nueva apuesta, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera en el Archipiélago, ofreciendo a la audiencia una mirada rigurosa y accesible sobre cómo se investiga y cómo se construye el mañana desde nuestras islas.