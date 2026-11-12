El artista venezolano compartirá con Rafa Méndez anécdotas y confidencias en una velada que contará con la visita sorpresa de Haridian León, este viernes a las 23:15 horas

El programa ‘Mira quién viene a cenar’ de Televisión Canaria recibe este viernes 13 de noviembre, a las 23:15 horas, al artista venezolano Carlos Baute. El cantante compartir con el presentador Rafa Méndez una velada distendida, marcada por la simpatía, el buen humor y una conversación muy personal.

La conexión de Carlos Baute con Canarias se remonta a varias generaciones. Su padre y sus abuelos paternos son originarios de las Islas y el artista, hijo de emigrantes canarios en Venezuela, se refiere con frecuencia a este territorio como su segundo hogar.

Durante la cena, el artista repasará algunos de los momentos más importantes de su trayectoria musical, recuerdos, experiencias y su vínculo especial con Canarias.

Carlos Baute, protagonista de una noche de música y raíces canarias en ‘Mira quién viene a cenar’.

La velada contará además con una sorpresa muy especial: la cantante canaria Haridian León, admiradora del artista, llamará a la puerta de la casa para saludarle y compartir unos minutos con él. Su presencia añade un momento cercano y emotivo a una noche en la que la música y las confidencias serán protagonistas.

Como es habitual,la chef y vecina de Rafa Méndez, Luna Zacharias, prepara un menú inspirado en el invitado: chips de plátano macho y arepas, mientras que el broche dulce llegará con un exótico bizcocho de plátanos caramelizados al curry.

‘Mira quién viene a cenar’ combina gastronomía, entrevista y entretenimiento en un ambiente cercano y familiar. El programa ha contado en anteriores entregas con invitados como Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Iván Torres, Marilia, Aarón Gómez, Marta González de Vega, Ceci Wallace, Álex Mercurio, Mel Ömana, Shaila Dúrcal, José Ramallo y Conrado Flores, integrantes de ‘Supositorio’, y Cristina Ramos.