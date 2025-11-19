ES NOTICIA

La Casa de Galicia lanza su 54ª campaña de recogida de juguetes

Redacción RTVC
La Casa de Galicia hace un llamamiento a empresas, instituciones y ciudadanía para que colaboren en la recogida de juguetes

Un año más, y ya suman 54 ediciones, La Casa de Galicia ha puesto en marcha su tradicional campaña de recogida de juguetes, un proyecto solidario que comenzó en 1971 y que se ha convertido en una de las iniciativas sociales más longevas del Archipiélago.

La organización hace un llamamiento a empresas, instituciones y ciudadanía para que colaboren aportando juguetes nuevos o en buen estado, con el objetivo de que ningún niño o niña se quede sin regalo en unas fechas tan especiales.

El impacto de esta campaña continúa creciendo cada año. En la pasada edición, la solidaridad permitió llegar a casi 2.500 familias y repartir juguetes a más de 3.800 menores, cifras que la entidad confía en superar en esta ocasión.

Para ello, se recuerda que cualquier aportación es importante para llegar a las máximas familias posibles y que la iniciativa no muera.

