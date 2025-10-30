Consulta el horario del CD Tenerife B vs CF Fuenlabrada, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J9 del Grupo V de la Segunda Federación

CD Tenerife B y CF Fuenlabrada se enfrentan este domingo 2 de noviembre, a las 11:00 horas (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El encuentro corresponde a la jornada 9 del Grupo V de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs CF Fuenlabrada | J9 Segunda Federación Grupo V

El equipo tinerfeño afronta su enfrentamiento contra el CF Fuenlabrada con optimismo a pesar de perder el liderato en la clasificación tras la derrota en Alcalá (1-0). Este partido supuso su primera derrota de la temporada como visitante.

Posiciones en la clasificación

El conjunto madrileño llega al encuentro en el límite del descenso, en 14º posición, tras dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos, una mala racha que esperarán ponerle fin tras su enfrentamiento contra la plantilla isleña.

Por otra parte, el filial blanquiazul busca eliminar el mal sabor de boca de la pasada jornada con una victoria, donde el apoyo de la afición en la Ciudad Deportiva Javier Pérez será clave.

Además, el conjunto tinerfeño no podía haber empezado mejor la temporada con 4 victorias y 1 empate en los primeros cinco partidos. Tras este pequeño tropiezo frente al Alcalá, el equipo se encuentra en segunda posición, solo por detrás del Getafe B.

Últimos resultados H2H entre ambos equipos

El CD Tenerife B y el CF Fuenlabrada nunca se han enfrentado anteriormente y llegan al enfrentamiento también con un balance parecido de dos victorias en los últimos cinco partidos.