CD Tenerife B vs CD Colonia Moscardó. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 16 de noviembre. Partido correspondiente a la J11 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B vs CD Colonia Moscardó se enfrentan el 16 de noviembre a partir de las 12:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs CD Colonia Moscardó | J11 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 2-1 ante el Rayo Majadahonda. El filial tinerfeño se encuentra en puesto de playoff del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Colonia Moscardó se encuentra puestos de descenso, en la decimoquinta posición.

Posiciones en la clasificación del CD Tenerife B y CD Colonia Moscardó

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 4ª posición con 16 puntos, a 5 puntos del primero. En cambio, el Colonia Moscardó ocupa la decimoquinta posición. El conjunto madrileño con 11 puntos se encuentra a solo 2 puntos de salir de la zona de playoff de descenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Tenerife B y CD Colonia Moscardó

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos uno lo empataron y el otro lo ganó el CD Tenerife B. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha perdido los tres. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado solamente uno de sus últimos tres partidos.

