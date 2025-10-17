El Costa Adeje Tenerife quiere una victoria solidaria en el Heliodoro

El Heliodoro contará con distintas iniciativas solidarias con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

Cartel promocional del partido

El Heliodoro acogerá este domingo, 19 de octubre (16:00 horas), una nueva cita de Liga F Moeve, con el enfrentamiento entre las blanquiazules y el FC Badalona Women. El encuentro patrocinado por Hospiten, con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer, contará con distintas iniciativas solidarias con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

El conjunto dirigido por Eder Maestre afronta su segundo partido consecutivo en casa con la firme intención de lograr la primera victoria ante su afición. Las blanquiazules, que han cuajado un notable inicio de temporada, colocándose quintas de la clasificación de Liga F Moeve, buscarán dejar atrás el tropiezo del pasado fin de semana en el Heliodoro y volver a sumar los tres puntos que las mantengan en la pelea por la zona alta de la clasificación.

El técnico del conjunto tinerfeño ha subrayado en la previa que «los ánimos del equipo nunca han decaído, queremos conseguir la victoria y no vamos a perder esa ambición nunca». De cara a un nuevo partido en casa, Maestre considera que «el equipo se debe a la afición, que nos anima y respalda en cada encuentro. Saldremos a dejarnos la piel como siempre».

El FC Badalona Women, por su parte, se presenta en Tenerife en la octava posición con nueve puntos en la tabla. Las futbolistas de Ana Junyent, en su último duelo, vencieron (1-0) al Madrid CFF. Un triunfo que logró el conjunto catalán tras varias semanas sin lograr ganar. «Va a ser un partido exigente, ellas tienen mucha calidad en todas las líneas y debemos estar muy preparadas para afrontarlo de la mejor manera», señala el técnico blanquiazul.

Iniciativas solidarias en el Heliodoro

Además del componente deportivo, el partido de este domingo estará cargado de simbolismo y compromiso social. Coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el encuentro contará con acciones solidarias impulsadas por Hospiten, patrocinador del partido hace más de una década, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Las jugadores del Costa Adeje Tenerife con las camisetas solidarias

Pulseras rosas para los aficionados o el saque de honor a cargo de una paciente oncológica, formarán parte de una jornada muy especial, en la que el equipo lucirá, al saltar al terreno de juego, una camiseta conmemorativa bajo el lema: “Detrás de cada mujer, existe una historia que la convierte en guerrera”, diseñada por la artista Paula Padrón, que podrá adquirirse en los accesos del Helidoro en las puertas 17 y 32 por solo 15€. Los beneficios de la venta de estas camisetas serán destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer de mama.

Con el respaldo de su afición y un Heliodoro que volverá a teñirse de rosa, el Costa Adeje Tenerife Egatesa espera firmar una gran actuación este domingo, en un día en el que el fútbol y la solidaridad caminarán de la mano. Un choque que podrá seguirse en directo a través de DAZN y con la narración de Atlántico Radio.