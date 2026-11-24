Este martes se celebra el segundo debate organizado por RTVC y RTVE de cara a las Elecciones Generales del 29N. Los candidatos y candidatas del PSOE, PP, CC-1º Canarias, Unidad del Pueblo Canario y VOX participan en el debate

Este martes nueva oportunidad de conocer las propuestas de los cabezas de lista de los partidos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. RTVC y RTVE organizan el segundo debate de cara a las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

Aquí podrás ver en directo el debate electoral de este martes

Distribución del contenido del debate electoral de los aspirantes al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El debate tendrá una duración aproximada de 100 minutos. Seis bloques temáticos centrarán este debate en el que los candidatos y candidatas podrán interpelarse para defender sus propuestas en cada área temática. Excepto en los bloques de presentación y del minuto de oro cada candidato podrá administrarse sus tiempos de intervención.

Presentación 1 minuto de exposición por cada candidato.

Orden de intervención: UPC, PSOE, CC, PP, VOX

Política social 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: PSOE, CC, PP, VOX, UPC

Economía y empleo 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: CC, PP, VOX, UPC, PSOE

Política migratoria 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: PP, VOX, UPC, PSOE, CC

Canarias en el Estado 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: VOX, UPC, PSOE, CC, PP

Minuto de oro 1 minuto de exposición de cada candidato.

Orden de intervención: UPC, CC, PSOE, PP, VOX

Participantes en el debate de los candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Debate de RTVC y RTVE con los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife para el 29N

Los participantes de este debate corresponden a los candidatos y candidatas de las cinco formaciones con representación parlamentaria en el Archipiélago por la circunscripción tinerfeña:

José Antonio Valbuena , candidato al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife PSOE

, Gustavo González de Vega , candidato al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife PP

, Cristina Valido, candidata al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias

María Soledad Collado, candidata al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife Unidad del Pueblo Canario

Alejandro Gómez, candidato al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife VOX

Marta Modino de RTVC y Fátima Hernández de RTVE se encargarán de moderar el debate de los candidatos.

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