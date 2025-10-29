El Dreamland Gran Canaria busca la segunda victoria en liga frente al conjunto andorrano

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este sábado a las 19:00 hora canaria al MoraBanc Andorra en el Gran Canaria Arena. El conjunto claretiano busca su segunda victoria en la Liga Endesa tras registrar un balance de una victoria y tres derrotas en este inicio de temporada.

Dreamland Gran Canaria vs MoraBanc Andorra | J5 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la 14ª posición de la clasificación mientras que el conjunto andorrano es penúltimo en la liga nacional. El tropiezo del Granca en la jornada 4 contra, hasta ese momento, colista de la Liga Endesa ha dejado sensaciones agridulces para este nuevo enfrentamiento.

Un partido para recuperar la confianza

El Dreamland Gran Canaria busca recuperar la confianza perdida en la liga nacional tras un mal inicio de temporada, marcado por un bajo porcentaje de acierto desde la línea de tiro libre —fundamental en los finales de partido— y un promedio de 12,5 pérdidas por encuentro, lo que ha generado una dinámica negativa.

El escolta estadounidense Isiah Wong y el argentino Nico Brussino han sido los jugadores más destacados en este comienzo de temporada para la plantilla de Jaka Lakovic, a pesar de los errores del primero desde la línea de 6,75 y los fallos en el tiro libre del alero sudamericano.

A pesar de estos desaciertos, el conjunto grancanario es el cuarto equipo con mejor porcentaje y mayor número de triples anotados en las primeras cuatro jornadas, una tendencia que esperan mantener en el próximo encuentro.

Derek Needham (d), del Basquet Girona, e Isaiah Wong (i), del Gran Canaria. EFE/David Borrat

Por otro lado, el MoraBanc Andorra solo ha logrado una victoria frente al Bàsquet Girona, un partido que generó gran atención en redes sociales por la histórica canasta del base brasileño Rafa Luz para forzar la prórroga desde su propio campo, a 25,1 metros de distancia.

Luz es una de las piezas clave del conjunto andorrano, ocupando el puesto de base titular en la plantilla de Joan Plaza. Kyle Kuric, exjugador del Dreamland Gran Canaria, y Morris Udeze, ala-pívot estadounidense, son otros jugadores a seguir durante el enfrentamiento.

El equipo andorrano se encuentra entre los peores en cuanto a pérdidas, con un promedio de 15,75 por partido, lo que refleja las malas sensaciones de este inicio de temporada. Sin embargo, su presión defensiva y sus manos rápidas se destacan, siendo el segundo equipo con más robos.

Últimos resultados entre ambos equipos

El Dreamland Gran Canaria ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos frente al MoraBanc Andorra, un balance positivo que esperan mantener tras esta quinta jornada y escalar puestos en la clasificación de la Liga Endesa.