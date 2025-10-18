Los grancanarios afrontan este sábado un nuevo compromiso en casa ante un Automanía Luceros que llega en plena forma

Duelo de alto voltaje en Gáldar / Club Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria disputa este sábado, 18 de octubre, la sexta jornada del Grupo A de la Primera Nacional. Los pupilos de Aday Sánchez se medirán a las 20:00 horas en el Polideportivo Juan Vega Mateos al Automanía Luceros, filial del Frigoríficos del Morrazo Balonmano Cangas.

El conjunto gallego, dirigido por Adrián Méndez, ha firmado un brillante inicio de temporada con cuatro victorias y una sola derrota, situándose en la parte alta de la tabla. El Luceros destaca por su estilo de juego ofensivo, rápido y dinámico. Entre sus principales referencias se encuentran Iago Iglesias e Iago Fonseca, dos piezas clave en la parcela ofensiva que aportan ritmo, eficacia y liderazgo.

Por su parte, el Balonmano Gáldar buscará hacerse fuerte en casa y ofrecerle a su afición una nueva victoria. Tras varias jornadas de gran exigencia, los grancanarios confían en que la fortaleza del bloque y la intensidad defensiva sean las armas que les permitan frenar el juego veloz del conjunto gallego y sumar un triunfo de prestigio en su feudo.

El choque promete emociones fuertes y un gran ambiente en el Juan Vega Mateos, donde el Balonmano Gáldar intentará convertir la energía de su público en el impulso necesario para superar a uno de los rivales más potentes del grupo y seguir escalando posiciones en la clasificación.