La guía ancestral Guillerma Hernández explicará en el espacio de radio cómo las emociones bloqueadas son la puerta de entrada de la violencia y cómo alcanzar la transformación

En la antesala del 25N, ‘El Alpende’ en su espacio ‘Mujeres sin Fronteras’ presenta una entrevista vital con la mentora de mujeres e interventora estratégica mexicana, que une la sabiduría ancestral con la psicología moderna para sanar.

La fecha se acerca, marcada en rojo en el calendario y en el alma. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día de cuentas, de dolor, de rabia. Pero el programa de la Radio Canaria «El Alpende«, dirigido por Leny González, pretende que también sea un día de luz. Será el próximo sábado 22 de noviembre, a las 06:00 horas.

«Mujeres sin Fronteras», abre el micrófono a una voz que sacude y que cura. Recibe a Guillermina Hernández, una «mujer guía» que trae la fuerza del sol de México a nuestra tierra canaria.

¿Por qué, año tras año, las cifras siguen escalando? ¿Por qué, pese a todo, la violencia sigue ahí, agazapada en nuestras vidas?

Guillerma Hernández y Leny González.

Guillermina tiene una respuesta que te dejará sin aliento: hay una razón científica. Lejos de discursos vacíos, esta mentora, que empezó cuidando el cuerpo como enfermera y hoy sana el alma como interventora estratégica, nos hablará sin tapujos. Nos explicará cómo nuestras creencias heredadas y nuestras emociones bloqueadas son la puerta de entrada de la violencia.

«Tenemos que normalizar que todas, de una forma u otra, hemos pasado por ahí», afirma Guillermina. Pero no para resignarnos, sino para entender que no estamos solas.

En esta entrevista emocionante y profunda, Guillermina Hernández nos llevará de viaje: desde los rituales ancestrales de Teotihuacan (donde ella misma se casó) hasta el poder sanador de un rebozo (el chal tradicional mexicano). Descubriremos cómo un simple trozo de tela puede desatar nudos emocionales y cómo podemos, por fin, «liderar nuestro propio ser».

Con esta profesional que guía en el camino hacia la transformación, se hablará de amor, de libertad, de responsabilidad y de cómo encontrar la diversión incluso en medio del conflicto. Será una entrevista para remover conciencias, pero, sobre todo, para encontrar herramientas.