El PP eleva la presión tras la dimisión de Inmaculada Medina

La portavoz del PP en la capital grancanaria, Jimena Delgado, advierte de que la crisis municipal “solo acaba de empezar”

La portavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, afirma que la dimisión de Inmaculada Medina llega tarde y no resuelve la crisis. Sostiene que la situación política continúa deteriorándose por la acumulación de investigaciones judiciales.

Jimena Delgado en una imagen de archivo

Delgado recuerda que Medina renuncia tras ser investigada en el caso Valka por presuntos sobrecostes de riego que superarían 400.000 euros. Señala que la Fiscalía detecta incrementos tarifarios de hasta un 70 % entre 2015 y 2022.

Un problema que se extiende en varias áreas

La portavoz subraya que este caso se suma a las diligencias sobre el Carnaval y la Sociedad de Promoción. Afirma que el gobierno municipal enfrenta una crisis profunda de gestión. Añade que la alcaldesa Carolina Darias no puede presentar la renuncia de Medina como un cierre definitivo.

Delgado critica que Darias estuviera ausente en el acto de renuncia de su teniente de alcalde. Asegura que el proyecto político del PSOE ya mostró debilidad en crisis anteriores. Recuerda la dimisión del concejal de Cultura el año pasado.

Señalamientos a Augusto Hidalgo

El PP sostiene que Augusto Hidalgo debe explicar los hechos porque gobernó durante el periodo investigado. Delgado afirma que el exalcalde minimizó los indicios que pesan sobre Medina. Advierte que las decisiones adoptadas bajo su mandato están ahora bajo sospecha.

También señala que Hidalgo dejó los servicios públicos en mal estado, con licitaciones vencidas. Recuerda que nombró a Medina como responsable de todas esas áreas. Critica además que designara como jefe de gabinete a un condenado por acoso sexual.

Responsabilidad política

Delgado reclama la responsabilidad de Hidalgo por tres razones: su gestión, el nombramiento de Medina y la designación del jefe de gabinete. Sostiene que la combinación de malas decisiones ha perjudicado gravemente a la ciudad. El PP insiste en que el exalcalde debe marcharse.

La portavoz asegura que la dimisión de Medina representa solo un primer paso. Pide que no se limite el foco a una persona cuando el modelo de gobierno está cuestionado. Considera que la crisis refleja fallos estructurales.

Revisión de los contratos vinculados al caso Valka

El PP pide una reacción “seria y transparente” en el Ayuntamiento. Delgado anuncia que su grupo propondrá un comité independiente formado por técnicos y funcionarios. Ese comité revisará todos los contratos relacionados con Medina, Padrón y el tercer investigado.

Plantea que el comité actúe sin límites políticos. Exige un calendario de trabajo y un sistema de rendición de cuentas ante el Pleno. Subraya que la ciudadanía debe conocer el alcance de las posibles irregularidades.

Comparecencias para aclarar lo ocurrido

Delgado considera fundamental que Gema Martínez acuda al Pleno. Solicita claridad sobre lo que encontró en Parques y Jardines al asumir la concejalía. Pide detalles sobre el contrato investigado y las razones que llevaron a modificar el sistema de facturación.

La portavoz exige también una comparecencia urgente de Carolina Darias. Afirma que la alcaldesa no puede esconderse tras dimisiones y silencios. Critica su viaje a Bruselas en pleno estallido de la crisis.

Exigencias a la alcaldesa

El PP reclama que Darias explique qué conocía el gobierno y desde cuándo. Pide medidas concretas y controles adicionales sobre los expedientes bajo sospecha. Exige definiciones claras sobre la reorganización del gobierno municipal tras la salida de Medina.

Delgado concluye que Darias debe dimitir. Afirma que la alcaldesa daña la imagen de la ciudad y la confianza en las instituciones. Pide que dé un paso al lado por responsabilidad con Las Palmas de Gran Canaria.