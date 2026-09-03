Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 4 de septiembre

A partir de este jueves se notará algo más el episodio de altas temperaturas en las islas, los días más intensos serán este sábado y el próximo martes. Tampoco nos libraremos de la calima que en las últimas horas se ha hecho protagonista sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote, se extenderá al resto en las próximas horas.

Imagen RTVC

Este viernes esperamos también un aumento de nubosidad alta que acabará cubriendo todo el archipiélago, entremezclado con el polvo en suspensión, de verse alguna nube baja será en las más montañosas y por el norte a primera hora.

El viento ha desaparecido casi por completo y esto también va a favorecer un ambiente bochornoso. Las temperaturas irán en ascenso, sobre todo las nocturnas.

El estado de la mar mejorará con marejada en las costas del norte y marejadilla en las resguardadas del sur.

El tiempo por islas:

El Hierro: Notaremos un aumento de nubosidad alta que cubrirá toda la isla. No habrá viento y las temperaturas serán más altas, en Valverde irán de los 19 a los 22 grados.

La Palma: Se verán algunas nubes bajas por el este a primera hora, enseguida se disiparán y se cubrirá el cielo de nubes altas. Las temperaturas irán de los 22 a los 28 grados en la capital.

La Gomera: Además de la nubosidad alta, se notará la calima dejando un ambiente más gris que azul. No habrá viento y las temperaturas variarán entre los 24 y los 29 grados.

Tenerife: Día de pocas nubes bajas. Ganarán terreno las nubes altas que acabarán cubriendo toda la isla y la calima más densa. Las temperaturas irán de los 23 a los 31 grados en la capital.

Gran Canaria: El episodio de calor se notará más, sobre todo en las medianías del sur-suroeste donde superarán los 34 grados. La calima se hará más visible y las nubes altas también.

Fuerteventura: Ambiente gris. La nubosidad alta no se retirará hasta por la tarde. El polvo en suspensión será notable y las temperaturas se moverán entre los 23 y los 29 grados.

Lanzarote: Se verán algunas nubes bajas por la mañana en el oeste de la isla y nubes altas el resto del día. Seguirá la calima. Las temperaturas irán de los 23 y los 29 grados en Arrecife.

La Graciosa: A primera hora podría verse alguna nube baja que se disipará. Predominarás las de tipo alto y la calima. No habrá viento y las temperaturas serán un poco más altas que hoy.