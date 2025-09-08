Este martes se espera un tiempo en Canarias con más nubes y algunas lluvias débiles sobre todo en las zonas de medianías

Este martes cambiarán las condiciones meteorológicas del archipiélago. Veremos más nubes y conviene tener a mano el paraguas por el Norte de las islas más montañosas, lluvias débiles que afectarán especialmente a las medianías, localmente persistentes en La Palma.

El Tiempo en Canarias | Martes, 10 de septiembre de 2025. Tiempo RTVC.

En el resto, predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas entrando por el Suroeste del archipiélago.

Las temperaturas descenderán, descenso que será más notable en medianías y cumbres, valores 23 – 28ºC en costas.

Viento del Nordeste moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte en costas expuestas al alisio, rachas 60 – 80km/h.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur <1m, habrá marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1 – 2m de altura.

Por isla:

El Hierro: Cielos nubosos por la cumbre, el Norte y extremo Nordeste con algo de lluvia débil y dispersa. Sol en el resto, temperaturas en descenso, y viento alisio fuerte.

La Palma: Lluvias débiles por el Norte y Este, persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el resto. Viento del Nordeste racheado en costas, y temperaturas a la baja.

La Gomera: Nubosidad baja con probables lloviznas matinales por el Norte y parte de la cumbre. Sol por el Sur. Temperaturas en descenso, y viento del Norte racheado.

Tenerife: Lloverá de forma débil y dispersa por el Norte y Nordeste, especialmente en medianías durante la 1ªmitad de la jornada. En el resto sol con algunas nubes altas. Temperaturas en descenso, y viento del Nordeste moderado a fuerte en la costa Sureste.

Gran Canaria: Muchas nubes con probables lloviznas matinales por el Norte. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas en notable descenso. Y viento del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en costas Sureste y Oeste, rachas locales 60 – 80km/h.

Fuerteventura: Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en descenso, máximas 23 – 27ºC. Y viento alisio moderado a fuerte.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas en descenso, y viento alisio moderado

La Graciosa: Intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas, ratos de sol. Temperatura máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste 25 – 40km/h.