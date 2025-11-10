El terrero de San Isidro, en Granadilla de Abona, acogió este domingo la competición en edad prebenjamín y benjamín

El VI Torneo del Fajín de Lucha Canaria ya conoce a sus ganadores de Tenerife / Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias continuó ayer domingo, 9 de noviembre, con la celebración de su Torneo del Fajín de Lucha Canaria, que este año cumple su sexta edición. La competición, a desarrollar en categoría prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculina como femenina, tiene lugar en diferentes enclaves de Canarias. Terminará el próximo 30 de noviembre, fecha de la gran final, que tendrá lugar en el terrero municipal de Vecindario (Gran Canaria).

La sexta jornada, correspondiente a la concentración prebenjamín y benjamín de Tenerife, tuvo lugar en el terrero de Ángel Armas “Pollito de la barriada” de San Isidro, en Granadilla de Abona. Llogró congregar a 145 bregadores y bregadoras representantes de diferentes escuelas de lucha canaria de la isla, que deleitaron al público con una bonita mañana de este deporte vernáculo.

Los ganadores y ganadoras de las distintas categorias

En la categoría prebenjamín, Iarey Expósito (EM Tegueste) se alzó con el triunfo tras vencer en la final a Aritz Lemus (EM Brisas del Teide) en el torneo masculino. Dentro de la categoría prebenjamín femenino, la campeona fue Neisha Delgado (EM Tegueste), que se impuso en la final a Eliana González (EM Brisas del Teide). En lo que respecta a las competiciones de edad benjamín, el campeón masculino fue Raúl Molina, de la EM Rosario de Valle Guerra, que se impuso a su compañero de equipo Manuel Gutiérrez. En la competición femenina, Giovanna Torres se proclamó campeona tras vencer a Laia Ramos, ambas de la EM El Rosario Llano del Moro.

Los cuatro ganadores y ganadoras consiguieron, de este modo, su clasificación para tomar parte en la gran final regional del próximo 30 de noviembre, donde se dilucidarán los campeones y campeonas del Torneo Fajín Fundación CajaCanarias 2025, mientras que los finalistas disputarán calificación previa, el día anterior, para intentar acceder a la cita definitiva. La siguiente jornada del VI Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias tendrá lugar los próximos sábado y domingo, 15 y 16 de noviembre, en el terrero municipal de Vecindario, al objeto de conocer la identidad de los ganadores y ganadoras de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil en la isla de Gran Canaria.

Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias

Desde 1943 y hasta mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, se celebraron Campeonatos Absolutos en Canarias para elegir al mejor luchador del año, dividiéndose estas competiciones por categorías ya entrados los años cincuenta y, desde 1961, también por pesos. A los ganadores se les entregaba un fajín, considerado como el mayor estatus que podía alcanzar un luchador y ostentando a lo largo de todo el año esa condición. Víctor Rodríguez, Alfredo Martín “El Palmero”, José Rodríguez “Faro de Maspalomas”, Felipe del Castillo o Nino Morales son figuras reconocidas de nuestro deporte vernáculo que obtuvieron o disputaron estos legendarios desafíos por el fajín durante su existencia.

Por este motivo, la Fundación CajaCanarias prosigue su histórico compromiso con nuestros deportes y tradiciones vernáculas, seña de identidad de la institución desde sus orígenes. Recuperando en esta ocasión una importante tradición luchística con la organización del VI Torneo del Fajín y, en esta ocasión, enfocado a los practicantes de base, de cara a fomentar entre los luchadores y luchadoras de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil una competición que refuerce el futuro de la lucha canaria. Así como incentive la convivencia y la sana competición, en busca de ostentar el fajín que acredite como mejor luchador de su categoría a nivel regional. De este modo, la Fundación CajaCanarias reafirma su espíritu de fomento y organización de acciones deportivas en el ámbito de la lucha canaria destinadas a los más jóvenes, con la intención de reforzar e incrementar su presencia entre la juventud e infancia de las islas.