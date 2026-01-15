Emoción y buen fútbol este sábado

Televisión Canaria arranca la jornada con la emisión del partido Sevilla FC y el Costa Adeje Tenerife de Copa de la Reina. Y por la tarde, encuentro entre Zamora CF y CD Tenerife.

Avanzan los octavos de final de la Copa de la Reina de fútbol femenino y Televisión Canaria, fiel a su compromiso, emite este sábado 17 a las 11:00 horas el encuentro que medirá en el Estadio Jesús Navas de la capital andaluza al Sevilla FC y al Costa Adeje Tenerife. Un encuentro decisivo para ambos equipos que se juegan la eliminatoria a partido único. La emoción está servida. Las guerreras finalizan el año competitivo tras conocerse esta semana la marcha de su entrenador, Eder Maestre, destituido aunque permanecerá en el cargo en tanto la directiva encuentra reemplazo. El encuentro podremos seguirlo en directo en Televisión Canaria con los comentarios de la entrenadora Tamara Blasco y la narración de Joaquín González.

CD Tenerife – Zamora CF

Y por la tarde, desde las 17:30 horas, Zamora CF-CD Tenerife serán los protagonistas. Comienza la segunda vuelta y los blanquiazules visitan el Ruta de la Plata como líderes pero van a medirse a un rival en línea ascendente. «Y deben afrontar, además, el frio ambiental y la presión de un equipo que viene en buena racha tras la incorporación de Óscar Cano como entrenador, precisamente exentrenador del Tenerife», apostilla Jesús Alberto Rodríguez Sosa, Jefe de Deportes en TVC.

La cadena pública autonómica emite este primera jornada de la segunda vuelta desde las 17:30 horas a través de Televisión Canaria, (solo Canarias), con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Juanma Bethencourt.