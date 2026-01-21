Canarias apuesta por el turismo sostenible en el arranque de Fitur 2026

El presidente de Canarias inaugura la 46ª edición de la feria con un mensaje de respeto ante los recientes accidentes ferroviarios y el firme objetivo de consolidar al archipiélago como un destino maduro que prioriza el bienestar social y el medio ambiente sobre el crecimiento numérico de visitantes

Fernando Clavijo, durante la entrevista de este miércoles en Buenos Días Canarias desde Fitur 2026

La 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) arranca este 2026 con un tono sobrio. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha sido entrevistado este miércoles en el programa Buenos Días Canarias, donde ha mostrado sus condolencias por los trágicos accidentes ocurridos en Andalucía y Barcelona, un hecho que ha marcado la agenda institucional del archipiélago. Como muestra de respeto, el Gobierno de Canarias decidió suspender la inauguración oficial de su stand, aunque mantiene la actividad profesional en una cita que el líder autonómico considera crucial para la economía de las islas.

Clavijo participó recientemente en la conferencia iberoamericana de ministros y empresarios de turismo, donde posicionó a Canarias como un destino líder y maduro del que otros países buscan aprender. Durante su intervención, el presidente subrayó que el archipiélago debe aprender de los errores del pasado. Para el mandatario, el reto actual reside en lograr que la riqueza generada por el sector se distribuya de forma efectiva entre la sociedad canaria, manteniendo siempre un respeto absoluto por el medio ambiente y la seguridad jurídica.

Salarios y rentabilidad frente al volumen de turistas

El debate sobre el reparto de beneficios ocupa un lugar central en la estrategia gubernamental. Clavijo destaca que los convenios provinciales se cerraron con subidas salariales superiores al 10 %, lo que ha permitido que la renta disponible de las familias canarias crezca por encima de la media nacional. El objetivo para este 2026 consiste en mantener la facturación de 23.000 millones de euros incluso con una previsible llegada de menos turistas, enfocando el esfuerzo en aumentar el gasto que los visitantes realizan en restauración, patrimonio y eventos culturales.

“Tenemos que conseguir que ese gasto en destino, que el 40 % y el 30 % son transporte y alojamiento, pues ese 30% de margen se quede en nuestra restauración, nuestro patrimonio, nuestras entradas al Teide o a la Montaña del Fuego o inclusive el consumo de cultura o de eventos culturales”, afirma el presidente para explicar la vía hacia un crecimiento sostenible que no dependa exclusivamente de la ocupación hotelera.

Fernando Clavijo, durante la entrevista realizada hoy en el programa Buenos Días Canarias desde FITUR 2026 | RTVC / Patricia Santana

Diversificación económica y el conflicto con Aena

Canarias busca inyectar el capital generado por el turismo en otros sectores emergentes para diversificar su Producto Interior Bruto. El archipiélago potencia actualmente la industria cinematográfica, la animación y la tecnología vinculada al agua, apoyándose en el entorno fiscal más favorable de Europa. Clavijo resalta la presencia de las universidades públicas en Fitur como motores de startups tecnológicas que permiten reinvertir los beneficios turísticos en conocimiento y vivienda.

Sin embargo, el encarecimiento de la movilidad aérea supone un obstáculo para el mercado peninsular. El presidente critica duramente la gestión unilateral de Aena respecto a la subida de tasas, lo cual resta competitividad a las islas. Clavijo defiende la cogestión de los aeropuertos canarios, amparándose en el Estatuto de Autonomía y en acuerdos políticos firmados con el Partido Popular y el Partido Socialista. Aena está «ordeñando los aeropuertos canarios para trasladarle esos beneficios a la parte privada de la empresa”, sentencia el mandatario.

Sostenibilidad y la protección del modo de vida canario

Hacia el futuro, el Gobierno de Canarias redefine el concepto de sostenibilidad para incluir la protección de la identidad local. El ejecutivo autonómico rechaza un crecimiento ilimitado que perjudique el día a día de los residentes y apuesta por regular el aforo en espacios emblemáticos, tal como ya ocurre en los centros turísticos de Lanzarote o mediante la nueva tasa de acceso al Teide en Tenerife. La nueva ley de alquiler vacacional también busca restar presión al mercado de la vivienda.

El estand de Canarias en Fitur 2026, históricamente uno de los más visitados y premiados de la feria, sirve de punto de encuentro para más de 380 empresas que cierran negocios estratégicos bajo el paraguas de una marca única. Clavijo concluye que el éxito de las campañas no debe medirse por el número de visitantes, sino por la riqueza que dejan en las islas y la compatibilidad del turismo con el bienestar de los canarios, asegurando que los turistas regresen y actúen como prescriptores de la calidad del destino.