‘Crónicas de San Borondón’ aborda con el investigador Alfonso Ferrer los fenómenos inexplicables ocurridos en hospitales de Tenerife

Miguel Ángel Martín aporta las evidencias sobre el sincretismo religioso en Canarias que plasma en su nuevo libro

Miguel Ángel Martín en los estudios de la Radio Canaria junto a su libro «Chaxiraxi, sincretismo religioso en Canarias».

¿Fueron levantados los primeros templos cristianos, las primeras ermitas de las islas en emplazamientos sagrados para los aborígenes canarios? ¿Sustituyeron las fiestas y celebraciones cristianas al calendario y a las prácticas de culto vinculadas al cielo de dichas poblaciones prehispánicas? El historiador y profesor Miguel Ángel Martín está convencido de ello y aporta las evidencias de varias décadas de estudio en su más reciente libro, «Chaxiraxi, sincretismo religioso en Canarias», editado por Bilenio.

Sobre este asunto hablará este viernes 14 de noviembre a partir de las 22:00 horas en ‘Crónicas de San Borondón‘ de la Radio Canaria. Bajo la dirección y conducción de José Gregorio González, en esta edición también se abordarán temas como el cine de catástrofes y su base científica, con Manuel Díaz Noda, o el insólito episodio de la Guerra Fría conocido como la música de huesos, en las que la cultura, la inventiva humana y el contrabando confluyeron al otros lado del Muro de Berlín.

Ricardo Martín analizará este singular tema en su sección El Gabinete del Curioseante, completando los contenidos del espacio el escritor e investigador Alfonso Ferrer, que acude a los micrófonos de la Radio Canaria para hablar de los casos de fenómenos aparentemente inexplicables que parecen darse con especial intensidad en los hospitales de La Candelaria y el Tórax, en Tenerife. Tanto el personal sanitario como familiares y pacientes, comunican desde hace décadas una nutrido número de experiencias inusuales, desde apariciones de presencias hasta alteraciones en el funcionamiento de dispositivos, fenómenos que los testigos vinculan con los usos del lugar.