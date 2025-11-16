El suceso se produjo sobre las 12:47 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de vía del turismo

Imagen archivo RTVC.

Un hombre ha fallecido este domingo tras salirse de la vía el turismo con el que circulaba por la TF-21, en el punto kilométrico 36, en el municipio de La Orotava. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Sala operativa del 112

El suceso se produjo sobre las 12:47 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de vía del vehículo, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo General de la Policía Canaria desplazados en la zona facilitaron el aterrizaje de helicóptero medicalizado enviado, facilitando información para realizar sus maniobras en la zona.

Personal sanitario

Por su parte, el personal sanitario del helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado.

La Guardia Civil instruyó diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos.