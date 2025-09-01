Del 18 al 21 de septiembre, se celebrarán diferentes actos religiosos, culturales y deportivos en honor a la Virgen de La Peña

Fuerteventura se prepara para las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña 2025

Un año más, Fuerteventura celebra sus fiestas, del 18 al 21 de septiembre, en honor a la Virgen La Peña, patrona de la isla. El Cabildo insular y el Ayuntamiento de Betancuria han presentado hoy, de manera oficial, el programa de actos, en el que se incluyen actividades dedicadas a la devoción, la gastronomía y la tradición.

La presidenta del Cabildo, Lola García, resaltó que “el mes de septiembre llega con una de las fiestas más esperadas por las personas que vivimos en la Isla”. “Las fiestas de nuestra patrona representa la esencia del pueblo de Fuerteventura: tradición, cultura y convivencia”, añadió García, destacando la variada programación, que se dirige a personas de todas las edades, “con el objetivo de que todos los caminos de Fuerteventura conduzcan a la Iglesia de Nuestra Señora de La Peña”.

Puso en valor, asimismo, el trabajo realizado desde la Consejería de Cultura del Cabildo y del resto de áreas de forma transversal, agradeciendo, además, al Ayuntamiento de Betancuria y su alcalde, cuyo trabajo da realce a estas fiestas, además del resto de corporaciones municipales y todas las personas que lo hacen posible.

El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, apuntó que “ya está todo preparado para que el municipio reciba con los brazos abiertos a las personas que acuden a las fiestas, esperando se celebre con la tranquilidad que caracteriza La Peña y la calidad que aportan todos los ayuntamientos de la Isla”.

Durante el acto, Inma de Armas, expresó el honor que supone ser la pregonera de este año y adelantó que “ofrecerá una mirada sobre la historia que une a toda la Isla, de norte a sur y de este a oeste”.

Programa de las Fiestas de La Peña 2025

La muestra de ganado abre los festejos. El sábado 13 de septiembre y domingo 14 de septiembre se celebrará, de 10.00 a 17.00 horas, la VIII Edición de la Muestra de Ganados de Betancuria (MUGABE). Durante todo el día, además de la tradicional exposición de ganado, habrá mercadillo artesanal, muestra gastronómica, y exhibiciones.

El jueves 18 de septiembre a las 20.30 horas, será el Pregón, a cargo de Inmaculada de Armas, seguido de un espectáculo musical que marcará el inicio de los actos populares.

El viernes 19 de septiembre a las 17.00 horas, tendrá lugar la esperada Romería-Ofrenda en Honor a Nuestra Señora de La Peña, que partirá hacia el Santuario con la participación de agrupaciones folklóricas y romeros llegados de toda la isla.

El sábado 20 a las 12.00 horas, se celebrará la procesión de la Virgen hasta la plaza, que culminará con la Solemne Eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias. La celebración se completará con una degustación de puchero tradicional, encuentro con los centros de mayores y actuaciones musicales.

Por último, el domingo 21 de septiembre, tras la lucha canaria en la plaza, a las 18.00 horas se celebrará la subida de la Virgen a su hornacina, poniendo el broche final a una intensa semana de fe y tradición.