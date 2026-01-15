El Ayuntamiento de Garafía impulsa un funicular como propuesta “diferente y arriesgada” que aún necesita un estudio de viabilidad y el respaldo de varias administraciones

El proyecto es, por ahora, poco más que una idea en fase inicial, pero el Ayuntamiento de Garafía tiene claro su objetivo: conectar Olla Grande con el Roque de los Muchachos mediante un funicular. Se trata de una propuesta singular y ambiciosa que busca dotar al municipio de un recurso turístico y de movilidad sin precedentes en la isla.

Desde el consistorio explican que las condiciones meteorológicas de la zona, especialmente la predominancia de los vientos alisios, dificultan la instalación de un teleférico convencional, lo que ha llevado a plantear la alternativa del funicular. El siguiente paso, señalan, será estudiar su ubicación y desarrollar un plan de viabilidad que determine la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto.

En este contexto, el Ayuntamiento valora aprovechar el soterramiento de la línea de alta tensión que discurre hacia el Roque de los Muchachos para reducir el impacto ambiental de la infraestructura. El trazado permitiría llegar hasta el centro de visitantes y facilitaría la implantación de transportes alternativos que ayuden a evitar la masificación del conocido como “techo palmero”.

Garafía plantea un funicular para unir Olla Grande con el Roque de los Muchachos. RTVC

Observatorio del Roque de los Muchacho

Entre las opciones complementarias se barajan sistemas de lanzaderas para trasladar a los visitantes a los distintos observatorios y puntos de interés del Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM), mejorando así la experiencia turística. Actualmente, el acceso por carretera puede suponer cerca de una hora de trayecto, mientras que el funicular permitiría cubrir un recorrido de tres kilómetros y medio en apenas 15 minutos.

El proyecto aún tiene un largo camino por recorrer y requerirá la implicación y coordinación de varias administraciones antes de poder convertirse en una realidad.