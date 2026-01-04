ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasMedio Ambiente

Gran Canaria activa alerta amarilla por lluvias este lunes

RTVC
RTVC

El tiempo en Canarias

Se activa la alerta amarilla debido a que se esperan acumulados de hasta 40 mm en el norte de Gran Canaria y posibilidad de nieve en Izaña a partir del mediodía

Gran Canaria activa alerta amarilla por lluvias este lunes
Gran Canaria activa alerta amarilla por lluvias este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes un aviso amarillo por lluvias en el norte y medianías de Gran Canaria, donde se prevén acumulaciones de hasta 40 mm, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes.

Además, no se descarta la posibilidad de nieve en el entorno del Observatorio del Teide, en Izaña, a partir del mediodía, según informa AEMET.

Podría afectar a eventos al aire libre

El fenómeno meteorológico podría afectar a eventos al aire libre, como la tradicional cabalgata de Reyes, aunque por el momento las autoridades no han confirmado posibles modificaciones o cancelaciones del desfile.

Se recomienda a la población extremar la precaución en zonas de medianías y estar atentos a los avisos oficiales, mientras se evalúa la evolución del tiempo durante la jornada.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Osasuna B intenta recortar distancias en el marcador ante el el CD Tenerife que gana 0-1

En directo| Maduro, encarcelado en Nueva York tras su captura

Real Madrid CF vs Real Betis: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

AD Ceuta CF vs FC Andorra: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Concentración en Gran Canaria contra la injerencia de EEUU en Venezuela

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026