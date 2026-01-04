El tiempo en Canarias

Se activa la alerta amarilla debido a que se esperan acumulados de hasta 40 mm en el norte de Gran Canaria y posibilidad de nieve en Izaña a partir del mediodía

Gran Canaria activa alerta amarilla por lluvias este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes un aviso amarillo por lluvias en el norte y medianías de Gran Canaria, donde se prevén acumulaciones de hasta 40 mm, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes.

Además, no se descarta la posibilidad de nieve en el entorno del Observatorio del Teide, en Izaña, a partir del mediodía, según informa AEMET.

Podría afectar a eventos al aire libre

El fenómeno meteorológico podría afectar a eventos al aire libre, como la tradicional cabalgata de Reyes, aunque por el momento las autoridades no han confirmado posibles modificaciones o cancelaciones del desfile.

Se recomienda a la población extremar la precaución en zonas de medianías y estar atentos a los avisos oficiales, mientras se evalúa la evolución del tiempo durante la jornada.