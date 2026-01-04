ES NOTICIA

Gran Canaria activa la prealerta por lluvias este lunes

RTVC
RTVC

Se activa la prealerta debido a que se esperan acumulados de hasta 40 mm en el norte de Gran Canaria y posibilidad de nieve en Izaña a partir del mediodía

Informa RTVC.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes prealerta por lluvias en el norte y medianías de Gran Canaria, donde se prevén acumulaciones de hasta 40 mm, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes.

Además, no se descarta la posibilidad de nieve en el entorno del Observatorio del Teide, en Izaña, a partir del mediodía, según informa AEMET.

Podría afectar a eventos al aire libre

El fenómeno meteorológico podría afectar a eventos al aire libre, como la tradicional cabalgata de Reyes, aunque por el momento las autoridades no han confirmado posibles modificaciones o cancelaciones del desfile.

Se recomienda a la población extremar la precaución en zonas de medianías y estar atentos a los avisos oficiales, mientras se evalúa la evolución del tiempo durante la jornada.

