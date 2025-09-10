ES NOTICIA

Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, supera su segundo linfoma de Hodgkin y a la espera del alta médica

RTVC / EFE
El futbolista ha convocado una conferencia de prensa para este jueves en la que informará del proceso de recuperación de su enfermedad y probable vuelta al terreno de juego

El futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha convocado una conferencia de prensa para este jueves, a las 14.00 horas en el Estadio de Gran Canaria, en la que informará del proceso de recuperación de su enfermedad y en la que se espera que anuncie buenas noticias acerca de la misma.

Fuentes del club han precisado que el centrocampista tinerfeño tenía previsto recibir el alta durante esta semana, después de estar entrenándose con el equipo amarillo, aunque a un menor ritmo, a la espera de obtener el visto bueno definitivo de los médicos para volver a competir.

Kirian Rodríguez comunicó el pasado 6 de febrero de 2025 que había recaído del linfoma de Hodgkin que padeció en 2022, enfermedad que consiguió superar ocho meses después.

Desde ese anuncio a principios del presente año, el futbolista ya no jugó más en LaLiga EA Sports 2024-2025, y tras el descenso de la UD Las Palmas a Segunda División tampoco ha tenido minutos este curso en LaLiga Hypermotion, aunque ha estado ejercitándose desde la pretemporada con el plantel dirigido por Luis García. 

