El futbolista ha convocado una conferencia de prensa para este jueves en la que informará del proceso de recuperación de su enfermedad y probable vuelta al terreno de juego

El futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha convocado una conferencia de prensa para este jueves, a las 14.00 horas en el Estadio de Gran Canaria, en la que informará del proceso de recuperación de su enfermedad y en la que se espera que anuncie buenas noticias acerca de la misma.

Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, supera su segundo linfoma de Hodgkin y a la espera del alta médica.

Fuentes del club han precisado que el centrocampista tinerfeño tenía previsto recibir el alta durante esta semana, después de estar entrenándose con el equipo amarillo, aunque a un menor ritmo, a la espera de obtener el visto bueno definitivo de los médicos para volver a competir.

Kirian Rodríguez comunicó el pasado 6 de febrero de 2025 que había recaído del linfoma de Hodgkin que padeció en 2022, enfermedad que consiguió superar ocho meses después.

Desde ese anuncio a principios del presente año, el futbolista ya no jugó más en LaLiga EA Sports 2024-2025, y tras el descenso de la UD Las Palmas a Segunda División tampoco ha tenido minutos este curso en LaLiga Hypermotion, aunque ha estado ejercitándose desde la pretemporada con el plantel dirigido por Luis García.