Un avión de Salvamento localiza una neumática buscada hace días al sureste de Gran Tarajal

Redacción RTVC

Según datos obtenidos por el CCRC la Salvamar se dirige en estos momentos al muelle de Gran Tarajal

El avión Sasemar 103 de Salvamento Marítimo ha localizado a unos 56 kilómetros al sureste de Gran Tarajal a una embarcación neumática que se buscaba hace días. Por tanto, la Salvamar Izar ha partido en auxilio de las personas que lleva a bordo. Según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

Imagen archivo RTVC.

No obstante, el centro de Las Palmas ha pedido a un mercante que navegaba por la zona que permanezca al costado de esta embarcación precaria. Ello se debe a las malas condiciones del mar y la visibilidad media que se registra.

En la zona hay vientos de hasta 39 nudos y olas de entre 5 y 6 metros, han destacado las fuentes, que no han podido precisar aún el lugar donde serán desembarcados los ocupantes de esta neumática.

