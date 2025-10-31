ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

Las Palmas Atlético vs CD Colonia Moscardó | J9 Segunda Federación Grupo V

Redacción RTVC
Redacción RTVC
Banner Las Palmas Atlético

Consulta el horario de Las Palmas Atlético vs CD Colonia Moscardó, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J9 del Grupo V de la Segunda Federación

Las Palmas Atlético y CD Colonia Moscardó se enfrentan este domingo 2 de noviembre, a las 12:00 horas (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 9 del Grupo V de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs CD Colonia Moscardo | J9 Segunda Federación Grupo V
Las Palmas Atlético vs CD Colonia Moscardo | J9 Segunda Federación Grupo V

El filial grancanario llega al encuentro en la 12.ª posición y escalando puestos dentro del Grupo V gracias a una buena racha de dos victorias y un empate en los últimos encuentros. Mientras, el Colonia Moscardó perdió su último partido frente al líder del grupo, el Getafe B, y se encuentra en la 15.ª posición.

Buenas sensaciones para el partido

El conjunto madrileño llega al encuentro en los últimos puestos de la clasificación y con sensaciones mixtas tras una victoria, un empate y una derrota en los últimos tres partidos. A solo dos puntos de diferencia del equipo isleño, la plantilla del Colonia Moscardó buscará la victoria y escalar posiciones.

Por otro lado, Las Palmas Atlético viene de enlazar su tercera jornada consecutiva sumando puntos. Además, el resultado del último encuentro fue el primer empate del equipo filial y su cuarto punto a domicilio, tras la reciente victoria contra el Elche Ilicitano.

La plantilla de Raúl Martín sigue atravesando su mejor momento de la temporada y dejando su portería a cero en los últimos enfrentamientos. Un juego físico y donde también destaca la defensa sólida son las características a destacar del equipo grancanario.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Los dos equipos nunca se han enfrentado, y ambos buscarán sumar los tres puntos en un enfrentamiento histórico. Finalmente, las buenas sensaciones del filial grancanario intentarán frenar las expectativas de victoria del conjunto madrileño.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Cómo es y cuánto cuesta un cementerio de mascotas

Vuelven las altas temperaturas

Más de 11 millones de turistas internacionales han visitado Canarias hasta septiembre

Una veintena de profesionales sanitarios del SCS reciben reconocimiento

El retrato funerario en Canarias | El recuerdo más allá de la muerte

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025