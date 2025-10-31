Consulta el horario de Las Palmas Atlético vs CD Colonia Moscardó, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J9 del Grupo V de la Segunda Federación

Las Palmas Atlético y CD Colonia Moscardó se enfrentan este domingo 2 de noviembre, a las 12:00 horas (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 9 del Grupo V de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs CD Colonia Moscardo | J9 Segunda Federación Grupo V

El filial grancanario llega al encuentro en la 12.ª posición y escalando puestos dentro del Grupo V gracias a una buena racha de dos victorias y un empate en los últimos encuentros. Mientras, el Colonia Moscardó perdió su último partido frente al líder del grupo, el Getafe B, y se encuentra en la 15.ª posición.

Buenas sensaciones para el partido

El conjunto madrileño llega al encuentro en los últimos puestos de la clasificación y con sensaciones mixtas tras una victoria, un empate y una derrota en los últimos tres partidos. A solo dos puntos de diferencia del equipo isleño, la plantilla del Colonia Moscardó buscará la victoria y escalar posiciones.

Por otro lado, Las Palmas Atlético viene de enlazar su tercera jornada consecutiva sumando puntos. Además, el resultado del último encuentro fue el primer empate del equipo filial y su cuarto punto a domicilio, tras la reciente victoria contra el Elche Ilicitano.

La plantilla de Raúl Martín sigue atravesando su mejor momento de la temporada y dejando su portería a cero en los últimos enfrentamientos. Un juego físico y donde también destaca la defensa sólida son las características a destacar del equipo grancanario.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Los dos equipos nunca se han enfrentado, y ambos buscarán sumar los tres puntos en un enfrentamiento histórico. Finalmente, las buenas sensaciones del filial grancanario intentarán frenar las expectativas de victoria del conjunto madrileño.