Los Telenoticias de Televisión Canaria crecen 2,6 puntos y reúnen a 857.000 canarios en febrero

Televisión Canaria se sitúa como segunda cadena más competitiva de FORTA en prime time con programación de producción propia

A la izquierda, Fernando Timón y Fátima Plata, presentadores del Telenoticias 1. A la derecha, Fátima Plata durante TN1 desde el escenario de los Ritmos Latinos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

El crecimiento de los Telenoticias de Televisión Canaria se consolidó en febrero con una subida de 2,6 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado y de 0,3 puntos respecto al mes anterior. Este impulso situó al conjunto de los informativos en un 12,3 % de cuota de pantalla, con 46.000 espectadores de audiencia media y 90.000 espectadores diarios. A lo largo del mes, 857.000 canarios vieron los Telenoticias, una cifra que refuerza su capacidad de convocatoria y su conexión con la audiencia.

Dentro de ese crecimiento sostenido, el Telenoticias 1 de lunes a viernes se consolidó como primera opción en su franja de emisión con un 14,6 % de cuota de pantalla. El informativo de sobremesa reunió 45.000 espectadores de audiencia media, 83.000 espectadores diarios y 485.000 canarios en el conjunto del mes, confirmando su liderazgo en su franja de emisión.

La fortaleza informativa también se reflejó en el fin de semana. La sobremesa del sábado y domingo firmó un 13,4 % de cuota, con 43.000 espectadores de audiencia media, 69.000 espectadores diarios y 313.000 canarios a lo largo del mes. La edición nocturna de lunes a viernes alcanzó un 10,7 % de cuota, con 52.000 espectadores de audiencia media, 111.000 espectadores diarios y 586.000 canarios en el mes, mientras que la noche del fin de semana registró un 9,6 % de cuota, con 44.000 espectadores de audiencia media, 79.000 espectadores diarios y 331.000 canarios en el mes.

A la izquierda, Isabel Baeza, conductora del Telenoticias del fin de semana. A la derecha, Antonio Cárdenes y Marta Modino, presentadores del TN2.

Producción 100% canaria

En la franja de máxima audiencia, Televisión Canaria consolidó una propuesta compuesta íntegramente por producción realizada cien por cien en Canarias de lunes a domingo. En este contexto, Televisión Canaria se situó como segunda cadena más competitiva de FORTA, solo por detrás de TV3, lo que confirmó la solidez de la propuesta de programas de producción propia.

Los programas más vistos del prime time de febrero por día de la semana reflejaron ese comportamiento competitivo y estuvieron acompañados de sólidos resultados mensuales.

El domingo, ‘En Otra Clave’ se situó como el programa más seguido con un 16,0 % de cuota. De hecho, el programa presentado por Eloísa González fue el programa con emisión habitual más visto del mes. El espacio promedió 66.000 espectadores y reunió 221.000 espectadores únicos, lo que supuso el mejor promedio mensual del programa en esta temporada.

En la noche del sábado, destacó ‘Noche de Taifas’ que firmó en el conjunto del mes un 12,3 % de cuota, con 50.000 espectadores de audiencia media y 147.000 espectadores acumulados.

En la franja diaria, el magazine ‘Hay que Verlo’ logró el mejor registro mensual desde su estreno gracias a un 7,8 % de cuota y creció más de un punto respecto al mes anterior. Por su parte, ‘Ponte al Día’ cerró febrero con un 8 % de cuota media, 16.000 espectadores de audiencia media y 367.000 contactos en el mes. Al mismo tiempo, ‘Cógeme si Puedes’ firmó un 7,9 % de cuota, con 26.000 espectadores de audiencia media y 332.000 espectadores acumulados. Por su lado, y ya llegando al final de la tarde, ‘Como en Casa’ alcanzó un 10,1 % de cuota media, con 45.000 espectadores de audiencia media y 461.000 espectadores acumulados.

Además, destacaron especialmente los actos del Carnaval, como la Gala Drag del Carnaval Internacional Las Palmas de Gran Canaria que registró un 26,2% de cuota de pantalla; la Gala de elección de la Reina del Carnaval de LPGC que obtuvo 25,4% de cuota; la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa cruz de Tenerife, que alcanzó un 23,3 % de cuota; y el Coso Apoteosis del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con 17,5% de cuota.

Con estos resultados, Televisión Canaria cerró febrero con una evolución positiva sostenida tanto en el ámbito informativo como en el entretenimiento, consolidando el crecimiento de sus Telenoticias y la fortaleza de su producción propia en todas las franjas. La combinación de liderazgo informativo, competitividad en prime time y estabilidad en la oferta diaria reforzó el posicionamiento de la cadena y su conexión con la audiencia canaria.