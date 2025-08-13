La Asamblea7islas y la Plataforma de Residencias Dignas Sociosanitarias solicitan al Gobierno de Canarias o un plan de contingencia en hospitales y residencias para combatir las olas de calor

Asamblea7islas y la Plataforma de Residencias Dignas Sociosanitarias exigen la aplicación de un plan de medidas urgente para combatir las olas de calor en hospitales, centros sanitarios y residencias de Canarias, una petición que han remitido por escrito este miércoles a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y a la de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado.

Exigen un plan de medidas durante las olas de calor en centros sanitarios y residencias. Los pacientes denuncian la falta de climatización en los hospitales de Canarias. En la imagen de archivo, el Hospital Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias, en Gran Canaria.



Exigen un plan de medidas durante las olas de calor en centros sanitarios y residencias. En este sentido, los colectivos representantes exponen en un comunicado que, ante el que ya es «un fenómeno cada vez más frecuente y severo» en Canarias.

Los centros sanitarios y las residencias públicas de mayores en Canarias deben estar preparadas para responder a las necesidades de sus pacientes y residentes a través de un plan de contingencia «efectivo» que garantice la salud y seguridad de los pacientes más vulnerables y sus trabajadores.

Entienden «esencial» contar con una planificación y preparación para dar una respuesta «eficiente» ante las olas de calor que son «cada vez son más frecuentes, con temperaturas más extremas y duraderas», por lo que exigen un plan de medidas durante las olas de calor en centros sanitarios y residencias

Medidas urgentes contra el calor

Subrayan, de hecho, que uno de los mayores desafíos es el funcionamiento de los sistemas de climatización, ya que «muchos centros sanitarios y residencias no cuentan con aire acondicionado centralizado o tienen equipos obsoletos».

Ambas organizaciones han calificado como «urgente» que los planes de contingencia sean una política estructural dentro del sistema de salud pública, ya que, argumentan, las olas de calor no son una excepción estacional sino que «son parte del nuevo escenario climático».

«Mientras el calor sigue golpeando con fuerza, miles de trabajadores sanitarios, no sanitarios y sociosanitarios siguen sosteniendo, con esfuerzo y compromiso, la salud pública. Hoy, más que nunca, el bienestar en los centros sanitarios y residencias también depende de la temperatura que hay fuera«, subrayan en la nota desde Asamblea7islas.