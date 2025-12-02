Se trata de un módulo especial con el que comienza la recta final de la instalación de la pasarela que conectará padre Anchieta con el Intercambiador de La Laguna

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Carreteras, ha comenzado con la instalación de dos de los módulos de conexión entre el anillo de la pasarela peatonal del Padre Anchieta con el Intercambiador de La Laguna.

Las labores comenzaron este lunes y se culminarán en la noche de este martes, supervisadas por el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga y el concejal de Movilidad de La Laguna, Domingo Galván.

Dámaso Arteaga indicó en una nota que «pieza a pieza la obra va avanzando y esta intervención supone la instalación del primero de los siete módulos que van acercando a la zona del intercambiador, un módulo que es el más largo de la pasarela de unos 35 metros de longitud y aproximadamente unas 50 toneladas de peso».

Concretamente, dijo, «se trata de un módulo especial con el que comenzamos la recta final de la instalación de la pasarela«. Con una inversión de 10 millones de euros, esta infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, una de las intersecciones más transitadas de la TF-5.

50.000 vehículos y 20.000 peatones a diario

A diario, confluyen en esta zona más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, la mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna, quienes actualmente deben cruzar la vía a través de doce pasos de peatones, generando continuas retenciones y riesgos viales, recoge una nota del Cabildo.

Además, el Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta se ha concebido bajo los más altos estándares de accesibilidad universal, garantizando un tránsito seguro y cómodo para todas las personas.

En este sentido, el proyecto, desarrollado en colaboración con Sinpromi, incorpora rampas accesibles, pasamanos dobles, barandillas de seguridad, iluminación LED y un ascensor en la Avenida de la Trinidad, reforzando la movilidad inclusiva en uno de los entornos más transitados de Tenerife.

La actuación incluye, además, una reurbanización integral del entorno urbano: nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada junto a la Facultad de Biología, con integración al Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Funcionalidad, estética y sostenibilidad.

Diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores y dirigida por el ingeniero José Romo, la pasarela -que se eleva seis metros sobre la glorieta- combina funcionalidad, estética y sostenibilidad.

Ha sido distinguida en foros especializados y ha recibido reconocimientos, entre ellos los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.