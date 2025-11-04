Se desconoce el motivo del operativo de la Guardia Civil pero no guarda relación con las actividades del organismo público

Una compleja operación policial en Tenerife en un local adjunto a las oficinas de Gesplan afectó este martes a la actividad de sus trabajadores, a quienes la Guardia Civil pidió que no salieran del edificio durante al menos una hora.

Una operación secreta obliga a los trabajadores de Gesplan a quedarse en su edificio / Archivo RTVC

Durante el operativo, los agentes a cargo de la operación solicitaron a los trabajadores que no salieran del edificio hasta que concluyera la intervención, la cual, según asegura el cuerpo de seguridad, no guarda relación con la actividad de la empresa pública.

Por el momento, no han trascendido más detalles, ya que se trata de una actuación con diligencias secretas. Sin embargo, se ha desplegado un gran número de medios, incluyendo un helicóptero y numerosos agentes en el local adjunto a las oficinas de Tenerife.

Estas diligencias son instruidas por el juez de instrucción número tres de La Laguna.