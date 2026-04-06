El nuevo espacio de contenidos de la plataforma Canarias Play dirigido al público juvenil se presenta este martes 7 de abril

RadioTelevisión Canaria presenta este martes 7 de abril, a partir de las 12:00 horas, ‘CHOSS’, un nuevo espacio de contenidos digitales creado específicamente para Canarias Play, la plataforma digital de RTVC, con el objetivo de conectar con la Generación Z a través de una propuesta fresca, dinámica y con identidad canaria.

El acto de presentación tendrá lugar en la cafetería Bien de Amores, en Las Palmas de Gran Canaria, y contará con la participación de los creadores y creadoras de los distintos formatos, así como del equipo directivo de RTVC y de la productora Malpaís Productions Film & TV, impulsora del proyecto.

‘CHOSS’ nace como un apartado independiente dentro del ecosistema digital de RTVC y refuerza la apuesta del ente público por la innovación y el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales dirigidos a las audiencias más jóvenes. La iniciativa combina entretenimiento y divulgación a través de formatos cercanos y adaptados a los códigos de consumo digital.

El catálogo inicial cuenta con 16 publicaciones en el momento de su lanzamiento y evolucionará hacia una programación continua, con contenido diario de lunes a viernes articulado en ocho formatos diferentes.

Contenidos creados por y para la gente joven

Entre las propuestas destaca ‘Calima’, con Dani y Fabiola al frente, un espacio que da voz a quienes forman parte de la industria musical en Canarias. A través de entrevistas a artistas, productores, marcas y otros perfiles del sector, el formato ofrece una visión real desde dentro, explorando cómo se mueve la escena musical en las Islas en un tono cercano y directo.

En esa misma línea se mueve ‘Emergentes’, un formato sin presentador que pone el foco en el talento joven de las Islas a través de sus propios protagonistas. Artistas emergentes de distintas disciplinas, desde la pintura o la escultura hasta el tatuaje o la danza urbana, comparten su trabajo y su proceso creativo en primera persona.

También se suma Yuna Lorenzo con ‘De piquete basada’, un espacio que analiza la actualidad de internet, las tendencias virales y los temas que marcan conversación en redes, con una mirada sin filtros y sin adornos.

El biólogo Edu Martín lidera ‘Un fisco de biología’, una propuesta divulgativa que acerca, con un lenguaje accesible, curiosidades sobre la flora, la fauna y los ecosistemas canarios, conectando el conocimiento científico con el día a día.

Por su parte, Miriam Hernández se pone al frente de ‘ADN Fan’, un espacio pensado para los apasionados de la cultura fan, donde se profundiza en el universo de artistas y fenómenos que generan comunidad entre los jóvenes.

David García del Castillo presenta ‘Choss La Lavandería’, un formato desenfadado que abre espacio a la conversación, los chismes y las historias compartidas con colaboradores, en un tono cercano que conecta con el lenguaje y los códigos de la audiencia joven.

Completa la oferta Elena Marrero con ‘Persiguiendo Personajes’, un recorrido por las Islas que combina paisaje e historia para redescubrir la huella de figuras clave del Archipiélago y su vínculo con el territorio.

A esta propuesta se suma también Desirée Rodríguez con ‘Redescubriendo Canarias’, un formato que invita a recorrer los municipios de las Islas para poner en valor esos lugares cercanos que, a pesar de su proximidad, muchas veces permanecen desconocidos para la propia ciudadanía.

Desde el momento de su presentación, los primeros contenidos estarán disponibles en Canarias Play, consolidando esta plataforma como un espacio de referencia para el consumo digital en las Islas y reforzando el compromiso de RTVC con un servicio público adaptado a las nuevas formas de comunicación y acceso a los contenidos.