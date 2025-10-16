Fitipaldo: «Estamos contentos por el arranque de la temporada»

Bruno Fitipaldo advierte que es solamente el principio y que quieren seguir por ese camino en el partido de este sábado

Bruno Fitipaldo en la rueda de prensa

En la rueda de prensa de Bruno Fitipaldo previa al encuentro contra UCAM Murcia de la liga ACB que se disputara este sábado a las 18:00 (hora canaria), el jugador uruguayo ha analizado la forma en la que encaran el encuentro, además de las lesiones y la importancia que tiene toda la plantilla.

Respecto a la plantilla explica que su idea y la del club es «mantener un proyecto a largo plazo» conservando la manera de jugar que tienen desde hace muchos años. Además, recalca que ayuda mucho la buena adaptación que han tenido las nuevas incorporaciones.

Lo que vienen haciendo como equipo no es fácil, ya que mantener la regularidad durante roda la temporada es complicado pero el base uruguayo esta conforme con lo que vienen haciendo en este inicio de temporada y según comenta «tenemos que seguir creciendo, no es el techo del equipo, obviamente».

La exigencia del rival

El jugador ha destacado la dureza del rival de esta próxima jornada, que siempre les pone las cosas difíciles y disputan partidos muy igualados. Asegura que van a tratar de llevarse el partido a lo que a ellos les conviene, imponiendo su forma de jugar. Destaca que intentarán encarar el partido haciendo un buen trabajo defensivo, ya que ellos «están muy sólidos y tienen muchos jugadores desequilibrantes».

Por otro lado, también ha señalado su rol en el equipo. «Creo que mi valía esta en poder darle distintas cosas al equipo dependiendo de lo que necesite». Apuntando que puede aportar tanto a nivel defensivo, como ofensivo y que puede ser a veces más armador y otras más anotador.

El base asegura que las lesiones no suponen un problema porque «creo que por la cantidad de jugadores que tenemos, la rotación y en general como lo repartimos voy a estar bien».