La institución municipal se centra en servicios públicos básicos y obras de inversión para este nuevo ejercicio

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abordó este viernes el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 381,2 millones de euros.

Santa Cruz de Tenerife aprueba su presupuesto por 381,2 millones para 2026/ Imagen del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Las cuentas se concibieron como una continuación de las aprobadas en el actual mandato, con el objetivo de consolidar el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en un contexto marcado por la incertidumbre económica y la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados, según detalló el consistorio en un comunicado.

Servicios públicos y bienestar social

El equipo de gobierno fundamentó estas cuentas en la mejora de los servicios públicos básicos, a los que destina 151,5 millones de euros, así como en el refuerzo de las políticas sociales.

En este ámbito, se prevé una inversión superior a los 53 millones de euros en Servicios Sociales, Promoción Social y Fomento del Empleo.

Según el Ayuntamiento, en concreto, el área de Bienestar Social contará con el mayor presupuesto de su historia, superando los 32 millones de euros.

Por otro lado, el presupuesto mantiene la actual política fiscal municipal, sin modificaciones tributarias, salvo las derivadas de la normativa estatal y del Gobierno central en relación con la tasa de residuos.

Según lo expuesto en la sesión plenaria, esta política busca garantizar la cobertura de los servicios públicos municipales y sostener una amplia oferta de prestaciones sociales dirigidas a las personas que más lo necesitan.

Grandes obras de inversión

Estas cuentas también contemplan la mejora de los servicios públicos básicos, con un incremento de las prestaciones en materia educativa, y la continuación de la optimización de las infraestructuras municipales.

En este apartado se incluye la ejecución de grandes obras de inversión iniciadas en ejercicios anteriores, algunas ya concluidas, como el Templo Masónico, y otras en ejecución, como el Parque Cultural Viera y Clavijo o la remodelación de la calle de La Rosa.

También se prevé el inicio de nuevos proyectos, entre ellos la rehabilitación integral del Teatro Guimerá.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz se espera que entre en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que se prevé que ocurra durante la primera semana de febrero.

Antes del inicio del Pleno, tuvo lugar la toma de posesión como concejal de Eduardo Medina Santos, del Grupo Municipal Socialista.