Las campeonas japonesas, Natsumi Tsunoda y Megumi Horikawa, siguen impartiendo clases magistrales de judo en esta segunda jornada

Segunda jornada del IV Stage Internacional de Judo-CD Lila

El IV Stage Internacional CD Lila de judo cumple su segundo capítulo con el protagonismo de la dupla japonesa, Natsumi Tsunoda, tricampeona del Mundo y campeona Olímpica, y Megumi Horikawa, oro mundial en el 2022, la canaria Minerva Montero, figura de prestigio internacional en el deporte de la lucha, y una representación del Cuerpo Nacional de Policía. La jornada reunió, en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, a casi 200 judokas de todas las islas, del resto de España y de países.

Si ayer fue Horikawa la que abrió, de forma espectacular el stage, en la mañana de hoy fue su compañera Tsunoda la que ofreció una sesión repleta de calidad con la que mostrar las técnicas más destacadas que le ayudaron a conquistar la medalla de oro en tres Mundiales y otro en los JJOO (2024).

«Mi intención es que lo pasen bien y tengan un inolvidable recuerdo de este encuentro con un deporte que ofrece unos valores que es necesario transmitir a los más jóvenes, especialmente», declaró la campeona olímpica. Además, elogió las virtudes gastronómicas y climatológicas de la isla de Gran Canaria: «Me encantan las papas arrugadas y he tenido también la oportunidad de comer paella. Mi compañera y yo hemos paseado por la orilla de la playa de Las Canteras y es una maravilla, como el tiempo que hace aquí. Estamos en una tierra preciosa«, confesó.

Una jornada con grandes exhibiciones

El stage, que se constituye en el escaparate ideal para la formación y al aprendizaje del judo a todos los niveles, deparó en su sesión de tarde el estreno de la laureada luchadora grancanaria, Minerva Montero, quien impartió un interesante taller teórico-práctico con el que enseñar las distintas técnicas de lucha adaptadas al judo: «Es una gran oportunidad para las mujeres poder llevar las riendas de un stage que, normalmente, gestionan los hombres. El propósito de las clases es aprender, todos de todos, y compartir experiencias y estoy convencida de que se ha cumplido el objetivo”.

Después dieron paso, sobre los tres tatamis del Martín Freire, a uno de los grandes momentos de la jornada, la demostración de técnicas de defensa policial por parte de un grupo del Cuerpo Nacional de Policía.

Las dos últimas horas del segundo acto tuvieron, de nuevo, como protagonista a la campeona Mundial, Negumi Horikawa.“Estoy muy contenta de poder enseñar todo lo que he aprendido del judo a la gente de Gran Canaria, un lugar que está muy lejos de mi casa y no sé si podré visitar en el futuro. Mi reto principal es que todos los deportistas que están aquí disfruten y sean tres días muy productivos”, admitió Horikawa.

El Stage Internacional tiene como finalidad visibilizar la calidad del deporte femenino

El evento se clausurará mañana con la exhibición final de Natsumi Tsunoda, antes de la entrega de trofeos conmemorativos para todos los asistentes a una cita deportiva de alto nivel orientada al impulso y fortalecimiento del deporte femenino, con tres de las mejores exponentes internacionales de las artes marciales.

El presidente del CD Lila y organizador del evento, Alfonso Cabral, destacó “el gran ambiente que se ha vivido en esta segunda jornada con el estreno de nuestra querida Minerva Montero y el CNP, además de las extraordinarias ponencias que están dando las dos judokas japonesas. Mañana se cerrará por todo lo alto un stage que cuenta con unos deportistas muy participativos y con ganas de seguir aprendiendo de las mejores”.

El IV Stage Internacional de judo está organizado por el CD Lila con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. También cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de judo, Garalum, Fundación UDLP, ULPGC, Kikkoman, Bushido Sport, Honda, Gran Buffet Universal Las Camelias, Atheryon y HardLass.