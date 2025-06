La Selección Española se queda a las puertas de conseguir el oro tras caer derrotadas ante Bélgica en el Eurobasket

La Selección Española conquista la plata europea

Necesitaba la Selección Española el poder desactivar una última bomba para poder hacerse con su quinto título como campeona de Europa y cerca estuvo de ello con sus armas habituales. Y es que, como había sucedido durante todo el campeonato, España fue todo un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y coraje. Porque solo así puede entenderse el espectacular torneo completado por las de Miguel Méndez y que ha tenido como colofón una medalla de Plata ante una Bélgica que defendía el cetro continental y ante la que quedó claro el empuje del talento emergente nacional.

Primer cuarto

Un partido que comenzó con un primer cuarto realmente ambicioso por parte de las nuestras sorprendiendo así de inicio a una Bélgica que tardaba algo más de dos minutos en anotar sus primeros puntos y que necesitaba de más de cinco para poder verse por primera vez por delante en el marcador. Porque la defensa nacional daba sus frutos, alejando a las jugadoras belgas de los aros, haciéndolas sentir incómodas y obligándolas a realizar lanzamientos forzados. Así, pudo verse un primer cuarto muy diferente al habitual en cualquier final por el título, con España en una alta anotación y la selección belga intentando aguantar su ritmo (19-18).

Segundo cuarto

El primer paso por los banquillos permitió a Miguel Méndez reforzar la actitud de sus jugadoras quienes regresaron a pista dispuestas a poder dar un nuevo paso al frente. Una misión que asumió Paula Ginzo, portando la bandera del liderazgo para anotar siete puntos prácticamente consecutivos con los que obligó a Bélgica a parar el partido. Una inercia que se iba a mantener tras ese alto y que iba a permitir a España el poder llegar al descanso con una renta de seis tantos que parecía invitar al optimismo (37-31).

Tercer cuarto

Pese a ello, el equipo nacional sabía muy bien que la reacción belga no iba a tardar en llegar. Unas sensaciones que pudieron comprobar de primera mano tras el paso por los vestuarios cuando su rival comenzó a engrasar la maquinaria de la mano de una Emma Meesseman que desataba su particular tarro de las esencias para poder comprimir de nuevo el marcador. Una reacción que no intimidó a una España que se apoyaba en el acierto exterior de Ayuso para mantenerse por delante y que seguía haciéndose fuerte en defensa ante una Bélgica que seguía muy errática en el tiro exterior (74-67).

Último cuarto

Quedaba un último esfuerzo para poder confirmar el color definitivo de la medalla y, con 10 minutos por delante, España dejó claro su objetivo. Porque un nuevo triple de Aina Ayuso y un robo con su posterior canasta al contraataque de Helena Pueyo a 8 minutos del final le iban a dar a España un +12 que iba a ejercer como la máxima del partido hasta ese momento (61-49). Pero, cuando más de cara estaba todo para los intereses de las nuestras, iba a llegar el gran zarpazo belga al campeonato. Tres minutos finales de auténtica fantasía para sus intereses y un robo final de balón cuando España jugaba para cerrar su victoria y que iba a culminar la remontada.

De ello se encargó una buena conocida de la LF Endesa como Antonia Delaere que anotaba la canasta definitiva poniendo el +1 antes de que Julie Vanloo cerrara la victoria belga con un tiro libre desde el 4,60 (65-67). El sueño se rompía para España tras 39 minutos de dominio y tras un espectacular campeonato que supone un nuevo refuerzo de cara a un prometedor futuro. Porque la plata europea, en esta ocasión, tiene un resplandor de futuro.