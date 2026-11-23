CGT denuncia la falta de relevos y descansos insuficientes y anuncia acciones para que se investiguen las condiciones laborales de los trabajadores que participan en los rescates

El aumento de las llegadas de cayucos a Canarias también está teniendo consecuencias para las tripulaciones de Salvamento Marítimo. La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que los trabajadores acumulan jornadas de trabajo sin los descansos ni los relevos necesarios.

Las tripulaciones aseguran que cada vez tienen que atender más rescates pero siguen siendo los mismos efectivos. Una situación que, además, deben afrontar en muchas ocasiones en condiciones meteorológicas adversas.

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo tras un rescate

El sindicato recuerda que en 2019 se creó un protocolo para actuar ante situaciones de fatiga en las tripulaciones. Sin embargo, denuncia que, pese al aumento de la presión migratoria y de los servicios de rescate, las condiciones de trabajo no han cambiado.

Ante esta situación, CGT anuncia que presentará una denuncia para que se investiguen las condiciones laborales de las tripulaciones y reclama que se active el protocolo contra la fatiga.