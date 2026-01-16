El ente público y la alcaldía de Santa Cruz han formalizado un acuerdo en el que se garantiza la retransmisión de Televisión Canaria de concursos y galas de la fiesta chicharrera

Firma del acuerdo para la emisión de los principales actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Radio Televisión Canaria volverá a ofrecer la mayor difusión y promoción al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la retransmisión de los principales actos de las fiestas. Así lo han formalizado este viernes el ente público y el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de un convenio que se fundamenta en permitir la señal de los principales actos de la fiesta en el ámbito regional, nacional e internacional.

Este acuerdo conlleva la emisión en directo por parte de Televisión Canaria de la Gala de Elección de la Reina, prevista para el 11 de febrero, así como en la web de RTVC. Por su parte, Radiotelevisión Canaria garantiza la difusión autonómica del acto central del Carnaval santacrucero, así como la emisión de los principales eventos del programa de fiestas, que arrancará esta misma noche a las 21:30 horas con la inauguración del «Carnaval de los ritmos latinos», donde serán presentadas las aspirantes a Reina en sus tres modalidades y se realizará el sorteo que determine su posición de salida el día del concurso.

El acuerdo se ha firmado por parte del administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero. A este acuerdo también se ha sumado la firmado de Radio Televisión Española (RTVE) para sus correspondientes retransmisiones, de la mano de la directora del Centro de Producción de RTVE en Canarias, Paqui González.

Principales actos del Carnaval

Televisión Canaria será la encargada de producir la señal de la Gala de Elección de la Reina así como las fases y final del concurso de murgas adultas, así como los concursos de murgas infantiles, agrupaciones musicales, concurso coreográfico, comparsas y rondallas, la Gala de Elección de la Reina Infantil, la Gala de Elección de la Reina de los Mayores, la Cabalgata Anunciadora y el Coso del Carnaval, además de una de las dos citas del Carnaval de Día. El canal autonómico se compromete a poner a disposición de las cadenas locales interesadas la señal de los eventos que emita en diferido.

RTVC se compromete igualmente a realizar una potente campaña de promoción de todos los actos del Carnaval antes y durante la celebración de los mismos, con una cobertura que incluirá también sus emisiones por internet y a La Radio Canaria.