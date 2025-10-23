El equipo blanquiazul visitó las instalaciones del zoológico de la isla en un encuentro que refuerza la colaboración entre ambas entidades

El Tenerife Femenino disfruta de una jornada en Loro Parque / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino vivió este miércoles la tradicional jornada de visita a Loro Parque, en un acto que puso en valor la relación entre ambas entidades. La cita sirvió para celebrar la colaboración con uno de los patrocinadores comprometidos con el club a lo largo de los años, consolidando una unión basada en los valores compartidos de compromiso, sostenibilidad y orgullo por Tenerife.

La jornada arrancó con la bienvenida y la emblemática foto de grupo en la entrada principal del parque, para continuar el recorrido hacia el jardín del Loro Show. Durante el acto, el vicepresidente del CD Tenerife Femenino, Julio Luis Pérez, quiso destacar la relevancia de este vínculo: “Loro Parque ha mantenido siempre una estrecha colaboración con nuestro club, mostrando su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino y el crecimiento de nuestra entidad. Agradecemos profundamente su apoyo y la confianza depositada en nuestro proyecto”.

La directora de Administración del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, señaló el papel de las jugadoras: “Son un espejo en el que se miran las jóvenes deportistas que sueñan con seguir sus pasos, y un orgullo que trasciende lo meramente deportivo”, y añadió que “representan los valores que también defendemos en el Grupo Loro Parque la dedicación, la perseverancia y el compromiso con nuestra comunidad”. “Siempre hemos apostado por el deporte como motor de desarrollo y como herramienta para apoyar a las nuevas generaciones. Y en el caso del deporte femenino, creemos firmemente en su enorme valor social y humano”, recordó Cybell Kiessling.

Una jornada para unirse

Natalia Ramos, quien agradeció el cariño recibido durante la visita: “Está siendo una semana diferente, sin competición, que nos está viniendo muy bien para reforzar el grupo y disfrutar de las actividades que el club nos ha preparado. Estos momentos también ayudan a desconectar un poco y a volver con más energía. Ya tenemos la mente puesta en el próximo partido y en seguir creciendo como equipo. Contar con el apoyo de empresas como Loro Parque es fundamental para nosotras; su respaldo nos motivan a luchar por los mejores resultados”.

Además, las jugadoras recibieron sus tarjetas VIP, que les permitirán disfrutar de futuras visitas al parque, al igual que el cuerpo técnico y la directiva. El equipo disfrutó posteriormente de un almuerzo y un recorrido por las instalaciones visitando algunos de los espacios más emblemáticos del parque. La jornada concluyó con un agradecimiento mutuo y la voluntad compartida de seguir fortaleciendo esta colaboración que une deporte, sostenibilidad y amor por Tenerife.