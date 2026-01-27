El tiempo en Canarias | Se complica la situación en el mar

La influencia de la borrasca de alto impacto Joseph al oeste de Portugal se traducirá en las islas en complicaciones en la situación marítima

A partir de este miércoles y especialmente por la tarde noche se espera mar combinada con olas que superarán los 5 metros de altura en el norte y oeste de La Palma, EL Hierro, Fuerteventura y Lanzarote y también norte de Tenerife y Gran Canaria. El oleaje no mejorará hasta el jueves por la noche-viernes.

Respecto al estado del cielo esperamos nubes generalizadas en muchos puntos con apertura de claros durante las horas centrales en islas como El Hierro, La Gomera o Tenerife. En Gran Canaria amanecerá más despejado y se irá cubriendo y en las orientales las nubes serán las protagonistas, de hecho, no se descarta alguna gota en Lanzarote y tal vez al norte de La durante la próxima madrugada.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, sobre todo las mínimas en zonas de medianías. El viento soplará en general flojo de componente oeste de la mitad occidental y del noroeste en la oriental.

El tiempo en Canarias por islas

El Hierro: esperamos nubes generalizadas con algunos claros a mediodía. No habrá viento y las temperaturas, sobre todo, las mínimas subirán. En la capital irán de los 12 a los 15 grados.

La Palma: el cielo estará mucho más gris, desde por la mañana hasta por la tarde, sin descartar alguna precipitación por el noroeste. Las temperaturas mínimas escalarán algún grado.

La Gomera: las nubes estarán de paso, se intercalarán con grandes ratos de sol durante las horas centrales. Las temperaturas irán de los 16 a los 21 grados en San Sebastián. Sin viento.

Tenerife: amanecerá despejado tanto en el norte como en el sur pero se irá cubriendo y además crecerán nubes de evolución en el sur. No se descarta que alguna gota pueda caer.

Gran Canaria: cielo azul a primera hora, después se nublará en la vertiente este y sur, la cumbre y el oeste estará más despejado. Las temperaturas mínimas subirán en medianías.

Fuerteventura: viento del noroeste de flojo a moderado. Veremos nubes casi todo el día más consistentes por el norte y oeste. Las temperaturas irán de los 15 a los 22 grados.

Lanzarote: en Arrecife el termómetro se mantendrá entre los 16 y los 22 grados. Habrá nubes más compactas por el norte y oeste, no descartamos que dejen alguna gota puntual.

La Graciosa: las nubes estarán presentes a lo largo del día, podría caer alguna gota poco importante. El viento soplará del noroeste no muy fuerte y se complicará la situación marítima.