El pasado tres de enero la historia de Venezuela añadió un nuevo capítulo. Estados Unidos atacaba por sorpresa al país y detenía a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ocho días intensos, de mucha incertidumbre, en el que se han producido movimientos y traspaso de poder con el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y la liberación de presos como gestos de buena voluntad del gobierno venezolano. Familiares de presos políticos en pasaron este sábado la tercera noche en espera de excarcelaciones, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas.

En Directo Última actualización el 11-01 08:33

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados Aeropuerto de Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos han instado a sus ciudadanos a abandonar Venezuela por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano. «La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno», reza un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Liberados otros cinco presos en Venezuela La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmado la excarcelación de otras cinco personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 17 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela en los últimos días. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha informado que los excarcelados este sábado son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, Yanny Esther González –presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el estado de Barinas–, Luis Aquiles Rojas y Federico Tomás Ayala Zawiska, que se suman a las otras personas liberadas este sábado. «Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22 (de julio de 2025)», ha indicado Himiob en su cuenta de la red social X, emitiendo una aviso por cada preso liberado.

ONG denuncia la muerte bajo custodia del Estado de un policía en Venezuela La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció la madrugada de este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años de edad, quien se encontraba detenido desde diciembre. La organización dijo en X que Torres Fernández falleció el sábado, dos días después del anuncio de las autoridades de la liberación de un «número importante de personas».

Familias de presos políticos en Venezuela, en espera de excarcelaciones Familiares de presos políticos en Venezuela pasan este sábado la tercera noche en espera de excarcelaciones, luego de que el jueves las autoridades anunciaran la liberación de un «número importante» de estos detenidos, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas. Una veintena de personas pernoctan en las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, donde han orado por la liberación de todas estas personas que, aseguran, están «injustamente» presas. Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, hizo un llamado a no «perder la fe de que, en las próximas horas», serán liberados.

Los familiares de presos se concentran a las puertas de las cárceles venezolanas esperando su salida Los familiares de los presos políticos en Venezuela se mantienen este sábado a la espera de excarcelaciones y a pesar del «desgaste físico y emocional» que aseguran sentir tras más de 48 horas de que las autoridades anunciaran la liberación de un «número importante» de estos detenidos. Informa: RTVC.

Venezuela contesta al papa León XIV que «no es ni ha sido un Estado de narcotráfico» El canciller venezolano, Yván Gil, ha comentado que su país «no es ni ha sido un Estado de narcotráfico» en respuesta al papa León XIV, quien el viernes expresó que, «sin duda», una de las causas de la «grave crisis que aflige» a la nación suramericana «desde hace muchos años» es el tráfico de drogas. «Con respeto al santo padre y a su autoridad espiritual, Venezuela reafirma que es un país que construye, trabaja y defiende su soberanía con paz y dignidad. Venezuela no es ni ha sido un Estado de narcotráfico. Esa narrativa ha sido desmontada por los hechos y quedó aún más expuesta tras el ataque ilegítimo, ilegal y cruel del que fuimos víctimas, que dejó más de un centenar de fallecidos», dijo en referencia a la operación de Estados Unidos de hace una semana. El ataque, prosiguió Gil, terminó con «el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en violación de su inmunidad personal y del derecho internacional, todo en el develado plan del control del petróleo». Por otro lado, el ministro de Exteriores ha comentado en su canal de Telegram que «el pueblo venezolano, profundamente católico, reza cada día por la paz, pero también siembra, produce y defiende la estabilidad del país junto al Gobierno bolivariano, mientras otros persiguen intereses energéticos y recurren a la violencia». Además, invitó al papa a «conocer más de cerca esta realidad y a acompañar a sus fieles venezolanos desde la verdad, defendiendo la soberanía, el derecho internacional y la dignidad de los pueblos, en coherencia -agregó- con los valores cristianos de justicia, paz y fraternidad». El viernes, León XIV pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de «intereses partidistas».

Foro Penal ha confirmado la puesta en libertad de 12 presos La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmado la puesta en libertad de doce presos, entre ellos cinco españoles, entre el viernes y el sábado. Los últimos tres liberados este sábado son Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor Acosta y Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, éste último ciudadano ítalo-venezolano, según ha publicado el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta en X. Foro Penal estima que ahora mismo hay 808 presos por motivos polílticos en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).

Edmundo González denuncia que no han liberado ni al 1 por ciento de los presos políticos de Venezuela El que fuera candidato presidencial de la oposición a las elecciones de 2024, Edmundo González, ha denunciado este sábado que no han sido liberados «ni el 1 por ciento» del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela. «Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas», ha destacado González en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. González se ha lamentado porque «las familias siguen esperando». «Sin información clara. Sin listas. Sin certezas», ha resaltado. El dirigente opositor ha mencionado la situación de su hija, Mariana González, quien «ha estado presente todos los días» pendiente de la situación de su marido, Rafael Tudares, uno de los encarcelados. Mariana González está «acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios», sino que «exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales». «La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías», ha recalcado González, quien reside en España. «La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre», ha subrayado. Edmundo González Urrutia. Europa Press/Contacto/Ting Shen – Pool via CNP

Donald Trump decreta una «emergencia nacional» para proteger en EEUU las ventas del petróleo de Venezuela El presidente estadounidense, Donald Trump, ha decretado una «emergencia nacional» para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo venezolano, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos Este anuncio se produce una semana después del ataque de Estados Unidos a Venezuela para la detención de Nicolás Maduro y su esposa. Trump ha confirmado que el objetivo central de la intervención no era tanto una transición democrática inmediata como la gestión de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo. Unos recursos que, en opinión de Washington, han estado infrautilizados durante años.

Protestas en Londres por la «agresión ilegal» de Estados Unidos a Venezuela Decenas de personas han condenado este sábado la «agresión ilegal» de Estados Unidos a Venezuela en una manifestación en Londres. Han pedido la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado durante el ataque del pasado 3 de enero. Los participantes, convocados por la Campaña de Solidaridad con Venezuela (VSC) y la coalición Parad la Guerra, esgrimieron pancartas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y criticaron por su «inacción» al primer ministro británico, Keir Starmer. La multitud se ha congregado delante de Downing Street -residencia y despacho oficiales del primer ministro-y han denunciado lo que consideran una «política imperialista de Trump en América Latina». Los presentes pidieron a Keir Starmer, líder del Partido Laborista, que condene abiertamente la presunta ilegalidad de los actos de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La familia de la venezolana Rocío San Miguel agradece a Zapatero sus «gestiones» para la excarcelación La familia de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida en Venezuela en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país, ha agradecido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sus «gestiones» para que se produjera la excarcelación de diferentes activistas en Venezuela, entre los que se incluyen la propia San Miguel. Así lo ha expresado su hermano y único portavoz autorizado, José Manuel San Miguel, en un comunicado en el que también ha agradecido la al Gobierno de España, al de la República Bolivariana de Venezuela y «a los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos«. «Sus gestiones han sido determinantes», ha enfatizado en el escrito.

Multitud de personas esperan por fuera de la cárcel de El Rodeo, la liberación de familiares detenidos Familiares de detenidos se refugian de la lluvia, por fuera de la cárcel de El Rodeo, tras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciar que varios presos extranjeros y venezolanos serán liberados. Estado de Miranda, Venezuela. 10 de enero de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Excarcelan a otros tres presos políticos en Venezuela, según ONG y opositores Otros tres presos políticos fueron excarcelados en Venezuela, como parte del proceso de liberación de un «número importante» de estos detenidos anunciado el jueves por las autoridades venezolanas, según Organizaciones no gubernamentales y opositores, que hasta al momento han contabilizado menos de veinte liberaciones. Según las organizaciones, fueron excarcelados Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la nobel de paz María Corina Machado- en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), y Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño, también detenido. La ONG Foro Penal, que computa más de 800 presos políticos, confirmó también la excarcelación de Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano «arbitrariamente detenido» desde el 30 de septiembre de 2024.

El chavismo convoca una «gran marcha nacional» una semana después de la captura de Maduro El chavismo ha convocado a sus simpatizantes a una «gran marcha nacional» este sábado, cuando se cumple una semana de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos a la capital. En la convocatoria, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llama a la población a una «máxima movilización» y a salir nuevamente a «las calles en respaldo a la libertad pronta» de Maduro, que hoy hace un año juró para un cuestionado tercer mandato consecutivo, y de Flores.

Liberados los activistas opositores venezolanos Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta La oposición venezolana ha confirmado este sábado la liberación de los activistas Virgilio Laverde y Didelis Raquel Corredor Acosta, coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar, y ayudante del periodista y preso político Roland Carreño, respectivamente. «Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde», detenido desde agosto de 2024, ha anunciado la comisión para los Derechos Humanos de la plataforma en su cuenta de la red social X, en la última de una serie de liberaciones de presos tras el apresamiento el pasado fin de semana del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de EEUU.

Venezuela reanudará las relaciones diplomáticas con Estados Unidos El gobierno venezolano anuncia que reanudará las relaciones diplomáticas con Estados Unidos cuando se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas armadas de Donald Trump. Informa: RTVC.

Llega a Venezuela un cargamento médico de Brasil para suplir los daños causados por el ataque de EEUU Las autoridades venezolanas han recibido a primera hora de este sábado un cargamento de 40 toneladas de productos médicos procedentes de Brasil específicamente destinados a paliar los daños causados por el ataque estadounidense de la semana pasada durante la operación para capturar al presidente Nicolás Maduro y que causó graves daños en un envío de materiales de hemodiálisis.

Al menos 60 nicaragüenses detenidos en Nicaragua por comentarios tras la captura de Maduro Al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma «arbitraria» por la Policía Nacional de Nicaragua por «expresiones de opinión» tras la captura por tropas estadounidenses del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del Gobierno que copresiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, informó este viernes el Monitoreo Azul y Blanco, un organismo defensor de los derechos humanos. «Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos», denunció Monitoreo Azul y Blanco.

Delcy Rodríguez afirma que Catar facilitó la primera prueba de vida de Maduro tras el ataque La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Catar ayudó a su país a obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, luego de que fuera capturado el pasado sábado por tropas estadounidenses en medio de un ataque a Caracas y otros tres estados vecinos.

Dirigentes del chavismo piden «calma y cordura» y mantener unidad tras captura de Maduro Dirigentes del chavismo pidieron este viernes «calma y cordura» y subrayaron la importancia de la unidad entre sus militantes tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses, mientras Venezuela abrió un proceso «exploratorio» para reanudar relaciones con EE.UU. «Entiendo la rabia y la molestia, pero el presidente siempre nos decía, ante cualquier coyuntura difícil, calma y cordura», afirmó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, durante una marcha de los movimientos sociales en Caracas.

En imágenes: Manifestación en Seúl en apoyo de Nicolás Maduro Activistas sostienen en Seúl carteles que representan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación contra Trump para condenar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Corea del Sur, el 10 de enero de 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji Un activista sostiene un cartel durante una manifestación contra Trump, para condenar la operación militar estadounidense contra Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Seúl, Corea del Sur, el 10 de enero de 2026. El cartel dice: «Condenen el saqueo del petróleo por parte de Trump». REUTERS/Kim Hong-Ji Activistas sostienen carteles que representan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación contra Trump para condenar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Seúl, Corea del Sur, el 10 de enero de 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji Activistas marchan en una calle en Seúl durante una manifestación contra Trump, para condenar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Corea del Sur, el 10 de enero de 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji



































Podemos celebra la liberación de los cinco españoles: «El camino es el diálogo, no la política imperialista de Trump» La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha valorado este sábado de forma «muy positiva» la reciente liberación de presos en Venezuela, entre ellos la del canario Miguel Moreno Dapena, al tiempo que ha reclamado «respeto absoluto» al derecho internacional. «El camino es el diálogo, no la política imperialista de Trump, porque hoy fue Venezuela, pero mañana puede ser Canarias», ha dicho en declaraciones a los medios. Santana ha reunido este sábado, en la sede del partido en Las Palmas de Gran Canaria, al Consejo Ciudadano Autonómico de la formación, precisamente para analizar el contexto político actual y definir, además, la hoja de ruta de la organización frente a los «recortes y retrocesos» que advierten que impulsa el Gobierno de Canarias actual, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular.

Vigilias en la segunda noche de espera por excarcelación de presos políticos en Venezuela Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en Venezuela la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un «número importante» de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre ocho y once personas. En las adyacencias del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo a EFE que, tras «más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento«, siguen «insistiendo en la necesidad de que liberen» a estas personas.

Trump vuelve al poder duro y arranca en Venezuela su proyecto expansionista y energético en América Latina Donald Trump, presidente de EEUU. Archivo. La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, por parte de las fuerzas estadounidense abre una nueva época de intervencionismo de Washington en América Latina, transmite una dura advertencia política a la región, además de mandar un mensaje ambivalente hacia las fuerzas opositoras que han depositado sus esperanzas de un cambio de régimen en manos de un Donald Trump que ha dejado claro que su prioridad es controlar los recursos naturales de Venezuela. El propio Trump se encargó de confirmar pocas horas después de esta operación para secuestrar a Maduro y su esposa que su objetivo principal era gestionar las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes de todo el planeta, infrautilizadas durante años por una industria nacional asfixiada por las sanciones internacionales y a la corrupción.