Este domingo 28 de diciembre, a partir de las 23:55 horas, Televisión Canaria emite el último programa de 2025 de su late night más irreverente

El Día de los Santos Inocentes se celebra este año en ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)‘ por todo lo alto. El irreverente late night de Televisión Canaria, presentado por Aarón Gómez, despide 2025 con un programa especial dedicado a ‘Las travesuras’, en el que las bromas y el humor más juguetón marcan el ritmo de la noche.

El invitado principal será Carlos Baute, que llega al plató dispuesto a compartir anécdotas personales, carcajadas y una complicidad absoluta con el público. El cantante venezolano, con profundas raíces canarias, se suma así a una entrega pensada para cerrar el año entre risas… y alguna que otra sorpresa.

Y es que, fiel al espíritu imprevisible del formato, la velada contará además con un invitado sorpresa cuya identidad será un misterio incluso para el propio presentador hasta el último momento. Al inicio del programa, Aarón Gómez recibirá tres pistas que apuntan a posibles nombres tan dispares como José Vélez, Rosalía o el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Spoiler: cualquiera de ellos podría aparecer… o ninguno. Inocentadas obligan.

El equipo de colaboradores habituales: Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Guacimara Gil y Sarah Lómore, desplegará su ingenio en una batería de sketches, juegos y reflexiones en clave de comedia que giran en torno al arte de gastar bromas, con ese humor canario fresco, directo y sin filtros que define al programa.

La noche se completa con el ya imprescindible Talent Chou, conducido por Ninfa, que en esta ocasión propone un duelo musical entre cantantes para elevar aún más el tono festivo del último ‘Una mala noche’ de 2025. Porque despedir el año entre risas, música y alguna travesura… siempre es mejor.