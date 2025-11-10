V Jornadas de Periodismo: Nuevas Narrativas | Programa completo

La Universidad de La Laguna y Radio Televisión Canaria celebran los días 17 y 18 de noviembre la quinta edición de las Jornadas de Periodismo. Esta edición dedicada a las Nuevas Narrativas

Radio Televisión Canaria (RTVC) y la Universidad de La Laguna (ULL) celebran el 17 y 18 de noviembre las V Jornadas de Periodismo, un encuentro que reúne a estudiantes universitarios y de Formación Profesional en torno a la práctica real de los medios públicos canarios.

Bajo el lema ‘Nuevas Narrativas’, esta quinta edición propone un recorrido práctico por las formas emergentes de contar la actualidad, desde los informativos en redes sociales hasta los pódcast y los formatos audiovisuales multiplataforma.

Las jornadas se celebrarán en la Pirámide de Guajara en La Laguna, Tenerife.

Programación completa de las V Jornadas de Periodismo

Lunes 10 de noviembre

Concurso TN Exprés

Este nuevo formato de noticias para Instagram y Tik Tok que la Cátedra de Comunicación de la ULL y RTVC han puesto en marcha este año.

Un proyecto en el que también han participado los alumnos de la Escuela de Diseño Fernando Estévez que han creado la imagen del TN Exprés.

El plazo está abierto del 10 al 14 de noviembre. Temática: V Jornadas de Periodismo. Requisitos: seguir la estética y dinámica del TN Exprés.

El jurado estará compuesto por:

* Patricia Delponti, profesora del Grado de Periodismo en la ULL y directora del Máster Universitario en Innovación Comunicativa en las Organizaciones.

Virginia Gallo, editora de digital de TVC.

Laura Artiles y Andrea Delgado, coordinadoras del TN Exprés de la Cátedra de Comunicación.

El trabajo ganador del concurso obtendrá como premio un viaje a Madrid para conocer de cerca varias redacciones digitales de medios nacionales.

La propuesta ganadora se conocerá el martes 18 de noviembre a las 14 horas.

Master class

Lunes, 10 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Salón de Grados de la Pirámide de Guajara. El responsable del departamento de Autopromos de TVC, Pedro Regalado, y el realizador del mismo departamento, Jónathan Hernández, explican cómo montar un vídeo de estas características.

Lunes 17 de noviembre

9:00 Casting a mejor presentador y presentadora de televisión

Estudiantes del Grado en Periodismo demostrarán sus dotes comunicativas en un falso directo de dos minutos. El alumnado del IES La Guancha será responsable de la grabación y la realización del set, mientras que los estudiantes del CIFP Las Indias se encargarán del maquillaje, peluquería y estilismo.

El jurado estará compuesto por:

Marta Modino , presentadora de Buenos Días Canarias.

, presentadora de Buenos Días Canarias. Jenny del Pino , profesora de Periodismo en la ULL.

, profesora de Periodismo en la ULL. Orlando Arocha , jefe del Departamento de Imagen y Sonido del IES La Guancha.

, jefe del Departamento de Imagen y Sonido del IES La Guancha. Raquel Rodríguez, periodista y miembro de La Plataforma de la Tele – Mediapro Canaria.

Los tres mejores participantes visitarán las instalaciones de RTVC y participarán en programas en directo.

El making off del casting será elaborado por estudiantes del CIFP FeloMonzón.

Martes 18 de noviembre

De 6:30 a 11:00 La Radio Canaria en directo

De la noche al día , con Estíbaliz Pérez

, con Estíbaliz Pérez Viva mi gente, con Alexis Hernández y Mariam Moragas

La producción técnica está a cargo del alumnado del CIFP César Manrique.

Buenos Días Canarias. Parte del programa se emitirá desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna.

11:00 a 12:30 horas: Master class: alfabetización mediática para un tiempo de ruido

En la masterclass en la que participará Charo Sádaba, catedrática y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Sádaba abordará los desafíos de la desinformación y el papel de los medios en la formación de una ciudadanía crítica, en un contexto dominado por la inmediatez y la saturación informativa.

De 12:30 a 13:30 horas: Debate sobre ‘Nuevas narrativas’

En el set de La Radio Canaria se celebrará el debate debate dirigido y protagonizado por estudiantes

de la Universidad y de Formación Profesional.

El moderador será el profesor de la ULL, Lucas Morales.

13:30 horas: Presentación TN Exprés

Andrea Delgado, Laura Artiles, Alejandro Medina y Daniela Noda presentan el proyecto TN Exprés, un formato de noticias para redes impulsado por la Cátedra de Comunicación ULL-RTVC.

14:00 horas: Clausura

En la clausura de las V Jornadas de Periodismo participarán:

José Antonio Batista, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Jonathan Domínguez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios

María Méndez, administradora única de RTVC

Francisco Javier García, rector de la ULL

14:30 Foto de familia en el exterior de la Pirámide de Guajara