Este sábado será un día de muchos nervios para miles de aspirantes, cerca de 28.000 en toda España, que optarán a Conseguir la plaza de residente MIR que ha convocado el Ministerio de Sanidad. Los exámenes en Canarias serán a partir de las 3 de la tarde

Información de Elena Falcón/ Carlos Díaz

Conseguir la plaza de residente cuesta. Los nervios de los candidatos a esta hora después de tanto estudiar se disparan. Este sábado se enfrentan a un examen de cuatro horas con 210 preguntas. Hablamos de enfermeros, farmacéuticos, biólogos… hasta siete formaciones que van a especializarse, con estas plazas en toda España.

Plazas MIR para Canarias



Son 290 plazas de medio centenar de especialidades a las que aspiran entre 450 y 500 personas. Unas 300 recién salidas de la Facultad y el resto, de fuera o que no consiguieron la plaza anteriormente. La formación no terminará al menos hasta dentro de cuatro años, aunque ya sucede que, por una demanda asistencial, hay facultativos ejerciendo especialidades que no tienen, sobre todo en médico de familia y pediatría.

El examen MIR es una prueba de evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos en España. Consiste en la evaluación, principalmente, de conocimientos mediante un cuestionario objetivo de múltiples respuestas que tiene como fin obtener una puntuación prioritaria para elegir especialidad y hospital.